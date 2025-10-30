日圓下殺、股市衝高！日本央行利率決策按兵不動，2位官員再度投下「升息票」

緊隨美國聯準會（Fed）決策之後，日本央行今（30）日決議將基準利率維持在0.5%，此為連續第六次按兵不動，符合市場預期，日圓兌美元匯率短線下挫摜破153大關，日經225指數、東證指數連袂衝高。

2位官員不改其志 繼續投下「升息票」

日本央行本次是以7：2的票數通過利率決議，審議委員高田創、田村直樹支持升息1碼，將短期利率目標從0.50%上調至0.75%，他們在9月份的決策會議上也曾投下「升息票」，如今不改其志。

高田創指出，日本已經脫離通縮常態，基本實現了物價穩定目標。田村直樹則認為，「物價上行風險」使得政策更接近中性水準。除了這兩張反對票，其他多數決策官員選擇保持耐心，強調有必要確認薪資成長和通膨是可持續一致的。

日本央行表示，鑑於貿易政策的高度不確定性及其對經濟的影響，倘若經濟與物價情勢符合預測並且伴隨改善，未來將繼續調高政策利率。

日本央行決策聲明指出，儘管日本經濟目前呈現溫和復甦態勢，但部分領域仍顯疲弱。出口和生產呈現橫向發展趨勢，受到海外經濟放緩及貿易政策影響，日本未來的經濟成長步伐可能有所減緩。薪資和物價有向上偏離基準情境的可能性，並且預期中長期通膨預期將溫和上升。

日本央行上修今年經濟成長率

日本央行預計，潛在消費者通膨短期內可能因為成長放緩而停滯，但隨後將逐步回升。根據最新預測顯示，2025至2027財政年度核心CPI中位數分別為2.7%、1.8%和2.0%，核心-核心CPI中位數分別為2.8%、2.0%和2.0%，這與前期預測一致。

與此同時，上修2025至2027財年實際GDP成長預期中位數至0.7%、0.7%和1.0%，反映對於經濟溫和成長的信心。

日本央行重申，將從可持續、穩定實現2%通膨目標的角度適時調整貨幣政策，當前實際利率仍然處於顯著低點。

日本央行強調，全球經濟前景仍具「高度不確定性」，尤其關注貿易政策變化所帶來的影響。以美國經濟而言，關稅可能帶來的下行效應在傳導管道與顯現時機方面都存在不確定性，必須密切關注其對市場、日本經濟及物價發展的潛在衝擊。

