日圓不升反貶 專家點出3理由

日本銀行（央行）昨日宣布升息一碼，但出乎意料的是，日圓匯率並未走升，甚至貶至近一五七兌一美元的價位，為何如此？專家指出，主要和三大理由有關。

日銀升息消息公布後，日圓貶至一五六點八一二兌一美元價位，而以日圓對台幣匯率觀察，台銀即期買匯價格為○點二○三，低於前一日的價位，這些都顯示日圓匯率不升反貶。

專家認為，日圓走貶理由有三，第一，日銀升息預期早提前反映在匯價；第二，日銀雖然升息，但語氣卻偏鴿派；第三，日本即使升息，但相對美國等其他國家，仍有一定的利差，尤其美元更相對強勢。

日銀升息，但日圓未升反貶，也讓哈日族鬆了一口氣，認為即使日本政府升息，日圓的「甜甜價」未必不會再度出現；部分分析師認為，倘若這次升息就是日本政府升息的「終點」，那麼日圓兌美元未來甚至可能回貶至一五八兌一美元價位，因此不用急著現在就進場補貨。

但也有經濟學家對此有不同的看法。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超提醒，日圓未升反貶仍有其限度，包括若日圓匯率貶至一五六以上價位，日本財務省基於避免對民生衝擊擴大，應會出手干預。

林啟超也認為，日銀此次升息一碼後，基準利率也僅有百分之○點七五，距離日銀總裁植田和男所說的百分之一至百分之二點五區間，還大有距離，日銀明年仍有可能繼續升息，這時就要觀察日本公債殖利率的表現，會成為左右日圓匯率關鍵。

合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，日銀升息對於套利交易的資金移動影響還有待觀察，最主要原因在於，除了要觀察日銀明年的升息決策之外，也必須觀察美國聯準會動向，倘若聯準會明年降息步調溫和，使得美國利率水準仍大幅領先日本，這時投資人就不見得會把資金移回國內。

徐千婷也說，近來有觀察到日銀對於資金進出的管制趨嚴，連企業資金進出都受到影響，部分原因也來自於防詐管制金流的需求，但至少這種作法也會使日圓匯率較趨穩定，也讓資金沒有炒匯空間。

林啟超也認為，除非日本政府升息已到盡頭，確定公債殖利率不會再飆高，這時海外資金才敢回到日本投資債券，否則的話，投資人還是會繼續將資金留在海外作投資。

