日圓低檔春節日本團最高降1成 埃及團費漲2成

（中央社記者黃巧雯台北21日電）品保協會今天公布明年第1季合理團費價格，日本線因日圓匯率低檔，平日比去年同期下修5%，過年最高峰檔期也降5%至10%；埃及則因大埃及博物館帶動觀光熱潮，團費上漲約20%。

寒假、春節及春季旅遊旺季即將登場，中華民國旅行業品質保障協會今天舉辦記者會，公布115年第1季（1到3月）的合理團費價格。

根據品保協會新聞稿，日本首相高市早苗的經濟學被解讀為維持日本匯率低檔，推升「日本旅遊很划算」的全球持續「瘋日本」模式。

不過，近期高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，中國籲公民暫勿前往日本。品保協會公關主委李奇嶽接受媒體聯訪時表示，去年日本入境高達約3700萬人次，其中有600多萬人次是陸客，而陸客旅遊以團體旅行較多，自由行較少。

李奇嶽指出，近期中日關係惡化，造成短期旅遊人數波動，雖不清楚影響有多深遠，但專門接待中國旅行團的旅館將首當其衝、瞬間掉單；以自由行為主的商務型飯店或不接待旅行團的旅館，因其客戶選擇性高、客源比例分散，估影響微乎其微。

品保協會表示，因日圓匯率維持低檔，旅行業者為刺激團體旅遊買氣，調降售價、壓縮利潤，除明年第1季團費平日售價比去年同期下修約5%外，明年過年最高峰檔期（2月14日至19日）售價，也比今年同期調降約5%至10%；就連明年3月20日春分後的櫻花旺季，目前各家售價也比去年略低約3%至5%。

韓國線部分，品保協會指出，因進入韓國滑雪旺季，儘管機票微漲，但團費及其他成本調降，除春節期間外，整體降幅約20%。

至於越南線部分，品保協會表示，峴港略有降溫跡象，而富國島觀光需求急劇上升。品保協會表示，明年首季越南線整體價格約略降5%，各線過年期間原則維持售價；富國島因飯店漲價，高價團最高漲幅近15%。

其他像是東南亞線，明年第1季團費價格與今年同期相比呈現持平；美加線傳統淡季期間因機位供應充足，除春節特定日期仍屬高峰期外，降幅約3%至8%；歐洲線因飯店、車資、餐廳上漲及匯率因素，漲幅約3%至5%。

中亞非線部分，除埃及因大埃及博物館帶動觀光熱潮，團費上漲約20%外，其餘地區價格大致持平，僅小幅上調約5%；紐澳線各自反映物價漲幅、匯率跌幅，紐西蘭線漲幅4%，澳洲線降幅8%。（編輯：吳素柔）1141121