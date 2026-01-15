日圓再現甜價、日股狂飆！「高市交易」引爆投資熱潮，富邦日股ETF成大贏家

▲ 圖片出處： freepik

近期日本政經局勢劇烈變動，市場焦點全鎖定在首相高市早苗身上。受「高市交易」效應影響，日圓匯價走弱，哈日族期待的日圓甜價再現！同時有理財達人也發現，日股ETF投資甜蜜點也同步到來！

理財達人指出，日本首相高市早苗為鞏固政權，傳出有意在1月23日國會開議時宣布解散眾議院，並計劃於2月進行大選。由於自民黨目前在眾議院席次未過半，高市首相希望藉由高達7成的民調支持度，透過提前大選來強化執政優勢。

這項政治動作被市場解讀為加速政策推動的訊號，資金迅速反應。統計數據顯示，自2000年以來，日本9次解散國會中，有7次日股在前後三個月內呈現上漲，平均漲幅達13.2%。受此預期激勵，國際資金已提前卡位，帶動日經期貨大漲。

有哈日族發現，在財政擴張預期下，日圓匯率應聲走貶。1月13日日圓兌美元正式貶破159關卡，創下2024年7月以來最甜價位。雖然這對準備去日本旅遊的民眾是天大好消息，但對於投資日股的股民來說，若沒有「匯率避險」，賺了股價卻賠了匯差將是最大痛點。

理財達人說，高市首相的政策基調偏向弱勢日圓，雖然有利出口產業，但也增加了海外投資人的匯率風險。因此，建議投資人優先選擇具備「匯率避險」機制的 ETF，例如富邦日本ETF (本基金採匯率避險)（00645），該檔ETF採新臺幣計價並擁有避險設計，有助在參與日股行情的同時降低匯兌影響。

面對這波「高市交易」，富邦旗下的日股 ETF 表現相當亮眼，積極型首選富邦日本正2(本基金採匯率避險)（00640L）反映資金動能最直接，1月12日單日大漲 5.71%，位居相關ETF之冠，適合想短線捕捉政策行情的投資人。積極偏穩健型首選富邦日本（00645），具備匯率避險優勢，且受惠於日本企業獲利改善，適合中長期定期定額佈局。若想要趁勢把握這波行情，亦可00640L+00645雙搭配，靈活操作，掌握高市交易熱度

▲資料來源:Lipper.2026/1/14