日圓匯率跌破0.2！專家估有「更甜」空間 儲西瓜卡先別急

近期日圓走貶，目前157.28日圓兌換一美元。外匯專家李其展發文指出，之前說站穩155，打開往158的空間，沒預料到這麼快就到，看看哪時去挑戰年初158.8附近的高點。另今（20）日有許多網友表示，不少網銀出現超甜匯率，日幣兌換台幣甚至出現0.2以下的匯率。

李其展今（20）日在臉書粉專發文指出，昨天晚上開始，日幣發動了新一波貶值走勢，在站穩了155後一下就衝到157.48，創下1月中以來新低，延續了原先的貶值趨勢。

他進一步分析，看起來市場認為日本央行雖然可能在12月升息，但相對不會太過強硬，加上中日間的摩擦，給了做空日幣的理由，之前說站穩155打開往158的空間，沒預料到這麼快就到，「看看哪時去挑戰年初158.8附近的高點，讓大家去日本玩時可以換到便宜的價格」。

此外，今日也有網友在PTT分享各銀行的日幣牌告匯率，台銀現金匯率賣出為0.2025。但有其他人分享了更甜的匯率，「國泰忠誠0.1993」、「玉山網銀優惠換到0.1995」、「中信薪轉優惠0.1991」、「換到永豐大戶0.1998」。

另外，不少人會趁著日圓貶值的時候存西瓜卡，但根據《中時新聞網》實測，目前201元台幣兌換1000日圓，匯率為0.201，並沒有特別划算。旅遊部落客《傑西大叔x這裡胡說》則過去也發文指出，刷卡儲值西瓜卡一天是一個匯率，並且不是即時匯率，而這個匯率是刷卡組織訂出來的，自己可以上VISA、MASTER 的EXCHANGE RATE網站查詢。

