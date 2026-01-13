日圓匯率跌破158門檻價 美日財長齊表擔憂

日圓兌美元匯率，跌破158日圓門檻價，日相片山皋月向美國財長貝森特表達日圓超貶的憂慮。

日本財務大臣片山皋月和美國財政部長貝森特，美東時間12日星期一，在華府舉行雙邊會談，兩人都對日圓的過度貶值表達擔憂。根據今（13）日的匯率，日圓匯率已貶到158日圓兌1美元的關鍵門檻。（葉柏毅報導）

彭博社報導，片山皋月向貝森特表示，日圓在1月9日，就曾經出現單方面走弱的情況，片山表達日圓超貶的憂慮，而貝森特也認同這一點。

先前有報導稱，日本首相高市早苗考慮解散國會眾議院，由於市場猜測，高市早苗可能更傾向於推行擴張性貨幣及財政政策，日圓匯率與上週末相比，更進一步走弱。13日星期二早盤，日圓兌美元匯率，持續在158日圓左右徘徊。在片山發表了擔憂日圓超貶的言論之後，日圓匯率一度回升到157.9，不過隨後又貶回到158.4附近。

市場人士指出，在片山皋月警告日圓超貶之後，市場自然而然地會轉向日圓走強。儘管因美國聯準會主席鮑爾，受到政治力影響，導致美元面臨強勁的拋售壓力，不過基於高市早苗預計在未來的眾議院大選中，將可獲得強力的支持，並推行積極的財政政策，目前的情況，被視為「美元疲軟」和「日圓疲軟」之間的拉鋸戰。