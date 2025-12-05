日圓又升值了！日銀傳本月升息1碼幾成定局 下個月還會繼續出手？

知情人士透露，日本銀行（央行）官員已準備在本月稍後的政策會議上升息，只要這段時間經濟或金融市場沒有出現重大衝擊。消息帶動日圓匯率走升。

彭博資訊引述的消息人士表示，除了升息外，日銀還將指出，如果央行的經濟展望如預期實現，將會繼續升息，同時對於最終升息到何種程度，將維持審慎態度。

日圓兌美元5日盤中升值0.3%，報154.63日圓。

官員們預期，在12月19日為期兩天的會議結束時，有高度可能升息1碼，將基準利率升至0.75%。若此次升息成真，將使日本政策利率達到自1995年以來最高水準。市場關注的重點之一，是央行會多積極地暗示後續可能的升息步調。

在日銀總裁植田和男周一發表演說，表示決策委員會將針對升息做出「適當判斷」後，市場對即將升息的預期大幅上升。這與他今年1月升息前釋放的訊息類似。

知情人士指出，日銀官員清楚知道此番言論將被市場如何解讀，顯示投資人的推論相當正確。一項隔夜交換指標顯示，交易人士預期日銀本月升息的機率約90%，高於一周前的不到60%

知情人士本周稍早向彭博透露，若日銀決定於12月升息，首相高市早苗政府中的重要官員也不會予以阻擋。

彭博策略師表示，在周五盤中看來，匯市反映相對溫和，但隨著市場開始認真看待日本央行連續兩次升息的可能性，日圓漲勢可能在全球時段進一步加快，而且在政府官員暫時默許的情況下，植田和男可能認為這是朝向中性利率的難得機會，有望成為日圓的利多因素。

