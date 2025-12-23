日圓反彈、韓元破底！亞幣走勢分歧 新台幣31.5元附近整理

日圓反彈、韓元破底！亞幣走勢分歧，新台幣31.5元整理。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕AI概念股回神，台股延續昨日漲勢，盤中漲近200點，新台幣兌美元匯率也在早盤一度急升至31.485元，目前在31.5元附近陷入多空拉鋸，能否順利突破，還需觀察台股表現與外資動向。

主要亞幣則走勢分歧，人民幣續創波段新高、日圓出現反彈，韓元則再度破底。

日本央行上週宣布升息1碼、政策利率來到30年新高後，日圓出現利多出盡走勢，匯價一步貶破157兑1美元、逼近158，不過日本官員昨日出面警告外匯走勢「單邊且劇烈」，被市場視為是明確干預暗示後，日圓匯價出現反彈，市場並靜待日本央行總裁植田和男25日的公開演說。

日圓的反彈使美元指數再度走弱，人民幣則再創波段新高，但另一方面，韓元卻持續破底，早盤韓元兌美元匯率來到1484.05，逼近4月低點1487，一但貶破將創金融海嘯以來新低。

