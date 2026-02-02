日圓噴漲只是曇花一現？高市早苗一句話嚇壞市場，美元前景卻也難以樂觀

日圓匯率近日展開猛烈反彈，但日本首相高市早苗語出驚人表示，弱勢貨幣可能為出口業帶來重大機遇，一句話就讓市場對於日本當局干預匯市的預期降溫，日圓今（2）日一度貶值0.5%，跌至155.5左右。

上週六，高市早苗在一場選舉集會上指出，日圓走弱可能為出口導向產業帶來重大機遇，並且有助於緩解汽車產業面臨的美國關稅壓力；雖然她事後強調自己的本意是為建立能夠抵禦匯率波動的經濟特質的重要性，但相關言論已讓交易員繃緊神經。

日本政府仍未出手干預匯市

「高市似乎暗示弱勢日圓有助於日本經濟，這可能意味著政府目前還不擔心日圓匯率水準。」澳新銀行集團外匯策略師Felix Ryan指出，「即使看到美元再次走弱，我們也認為日圓在今年不會跌破150。」

市場解讀，日圓上週噴漲，主要是在面臨160關口保衛戰時，忽然傳出紐約聯邦儲備銀行進行匯率檢查的消息，這一價位恰好是2024年促使日本當局出手干預的關鍵數字，任何風吹草動都能引發市場迅速反應。

儘管日本財務大臣片山皋月已經多次提到與美國協調行動的可能性，但美國財政部長貝森特日前表態，美國「絕對沒有」干預外匯市場，日本財務省上週五公布的月度數據也證實，在截至1月28日的四週內，日本並未動用任何資金支撐日圓。

日圓、日債拋售潮恐再上演？​



2月8日眾議院大選近在眼前，根據當地媒體最新民調顯示，執政聯盟可望贏得超過300個席位，市場正在警惕高市早苗的財政政策可能加劇通膨，同時重燃日本公債與日圓拋售潮。

除此之外，美國總統川普最終選擇了鷹派色彩濃厚的凱文・沃許（Kevin Warsh）接任聯準會主席，這讓原先疲弱的美元獲得支撐，也讓日圓走勢承壓。

美元空頭仍未投降

然而，仍有一些分析師看空美元，Pepperstone集團的高級研究策略師Michael Brown認為，由於政策不確定性將持續存在，而且川普政府可能進一步削弱美元，目前仍有充分的理由繼續做空美元。

包括高盛、宏利投資管理（Manulife Investment Management）以及Eurizon SLJ Capital都認為美元前景疲軟，DoubleLine Capital執行長Jeffrey Gundlach也說，美元已經有一段時間不像避險貨幣了，「川普不可預測的政策，以及美國龐大的赤字將對美元構成壓力。」



