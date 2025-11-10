日圓將反彈？ 日銀會議紀錄暗示準備升息

日銀官員在最近期會議的討論中暗示即將升息。

日本銀行最新公布的決策會議紀錄顯示，多數理事認為利率正常化的時機已逐漸到來，最快可能在12月啟動升息。在先前10月會議中，日銀以7比2票數維持基準利率在0.5%不變，但會後意見摘要顯示，部分理事已認為「進一步推動政策正常化的條件幾乎具備」。總裁植田和男也多次暗示「未來數月內可能採取行動」。

從紀錄內容可見，理事會的焦點正轉向即將展開的年度薪資談判。一名理事指出「如果全球經濟與金融市場沒有出現負面消息，且企業持續展現積極調薪行為，可能促使政策調整。」日本最大勞工團體先前表示，新一輪談判的加薪目標與去年相同，而上次談判更創下34年最大漲幅。

由於本次決策會議亦是新任首相高市早苗上任後的首次央行會議。由於她被視為「貨幣寬鬆派」，外界關注政治因素是否影響央行獨立決策。不過，根據彭博調查，約半數分析師預測日銀將於12月升息，另外有將近98%認為最晚明年1月前調整。