日圓急升牽動全球資金潮 《大賣空》貝瑞警告：美股美債恐遭拋售





隨著市場盛傳美國與日本可能聯手干預匯市、推升日圓匯率，全球金融市場近期劇烈震盪。美元指數下探4個月新低，美元兌日圓連日重貶，引發投資人高度關注。電影《大賣空》（The Big Short）主角原型、知名投資人麥可．貝瑞（Michael Burry）最新發出警告，日圓趨勢一旦正式反轉，恐引爆全球資金大挪移，美國股市與債市將首當其衝。

貝瑞在部落格Substack撰文指出，日圓長期貶值所支撐的「利差交易」一旦出現大規模平倉，將對美國股債市帶來連鎖衝擊。他直言，日圓趨勢反轉「早已遲到太久」，市場不需要額外催化劑，光是這個預期本身，就足以改變全球資金流向。

廣告 廣告

貝瑞分析，日本利率近年快速上升，美國利率則逐步下滑，投資人為追逐更高報酬，勢必將資金自美國撤回日本。過去日本低利、美國高利曾助長美股與美債，如今情勢反轉，效果也將完全相反，「資金撤離美國，美股與美債將同步受傷」。

數據顯示，過去一年日本30年期公債殖利率已上升近1.5個百分點，日本40年期公債殖利率更突破4%。美國銀行分析，美國出手護日圓的原因，包括防止美元過強、穩定美債市場，以及換取對日更廣泛的外交合作。

不過，市場觀點並非一致。摩根士丹利策略長Wilson指出，日圓走升雖帶來短期波動，但長期有助推升日股，美股企業獲利前景仍具支撐力。然而他也坦言，匯率劇烈波動已成為當前市場最重要的戰術性風險。

（封面圖／翻攝photoAC）

更多東森財經新聞報導



日圓匯率飆升！ 高市早苗要出手了

日圓貶值壓力大！花旗：央行恐一年升息3次挽救匯率

霍諾德攀101 這波行銷誰賺最大？ 「這品牌」意外封王