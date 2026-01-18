日圓急貶向160價位？ 高市早苗解散國會時間與日銀利率會議「撞車」

日本銀行總裁植田和男5月1日舉行利率決策會議後的記者會。路透社



日本首相高市早苗預計將在週五（23日）的國會開議時宣布解散國會，提前舉行大選。她的財政擴張政策被視為可能促使日圓持續走軟。而在同一時間，日本銀行（央行）也將宣布最新的利率決策，雖然各界廣泛認為將維持利率不變，但日銀總裁植田和男的措辭若有不慎，可能引發日圓大規模猛烈貶值。

這次的日銀利率政策會議在週四到週五期間舉行，同時也將討論2026年經濟與利率走勢展望。路透社報導說，日銀內部對於當前日圓大幅走軟、日本遭受輸入型通膨侵襲感到極度不安，有可能出乎意料地示意，日銀不再遵循先前示意的「半年升一次息」時間表，而是將加快升息腳步。

這一大部分是起於高市早苗提前大選引發的不確定性。高市並不贊同日銀的升息策略，認為維持低利以促進日本經濟持續復甦才是要點。她這次在高人氣中重新選舉，有可能率領自民黨在國會獲得壓倒性的多數，使她更能推動大規模的政府開支刺激經濟政策。這對日圓匯價來說是雪上加霜。

根據路透社1月對經濟學家進行的調查，多數意見預測日銀下次升息將在6月或7月，且該次升息將是2026年的最後一次。但隨著高市準備提前大選，日銀內部的消息人士向路透社記者表示，目前已有聲音表示，下次升息恐怕必須提前，部分人士甚至開始關注4月可能是升息點。

彭博新聞報導，68%接受彭博訪調的分析師與經濟學家也仍預計日銀會保持半年一升的步伐，也就是在6月或7月進行今年唯一一次升息。但也有四分之三的受訪者認為，如果日圓匯價貶值加速，日銀可能提前升息。

日圓貶值壓力來自於日本與美國的利差依舊龐大。儘管日銀已經把基準利率調高至0.75%的逾30年新高，美國聯準會（Fed）經過多輪降息後，基準利率依舊高達3.5%到3.75%，這使得賣日圓買美元的套利交易依舊有利可圖。

因此，在週五（23日）日銀總裁植田和男舉行的利率決策會後記者會中，他的措辭將被交易員用顯微鏡檢視。植田和男可能必須強調並不提前升息的同時，強調日銀對於通膨以及日圓匯價的關注。

如果植田和男的表態被市場認為「鴿派」，有可能引發日圓大規模貶值。日圓對美元匯價上週一度貶破1美元兌159日圓關卡，創逾一年半以來新低點；如果日銀態度過於「軟弱」，美元兌日圓有可能猛烈上揚再度挑戰160日圓價位。

