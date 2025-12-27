日圓成扶不起的阿斗？陳鳳馨解讀升息後「不升反貶」原因：日本通膨恐更嚴重

日本央行19日正式宣布升息，將利率調升至0.75%，為30年來新高，然而日圓兌美元卻不升反貶，引起討論。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》指出，日本升息後，日圓卻沒有升值，最明顯的效益是從19日開始所有風險性資產大幅上漲，而美股上漲背後存在一個很大因素，就是日圓沒有升值，使得套利交易便仍舊可在全世界流竄，繼續享有獲益。

陳鳳馨說明，日圓籌碼COT指數為國際大戶的籌碼指數，數字越低代表日圓越弱，美元越強。因為去年和今年加總日本已升息3次，大戶原先押注日圓升值，不過很快就發現日圓是「扶不起的阿斗」。 因此在此次升息前，整個大戶籌碼已經押到接近0，代表目前大戶並沒有押注日圓升值。

廣告 廣告

陳鳳馨指出，就全年績效來看，美元指數貶值約10%，只要是美元對某貨幣還升值，即表示該貨幣極弱勢。亞洲的日圓、韓元、菲律賓披索、越南盾和印尼盾為極弱勢貨幣，日本和韓國屬於貿易順差國，理論上應要升值，之所以如此弱勢，是因與美簽署的匯率協議。日本、韓國和台灣都和美國財政部簽署了匯率協議，簽署後新台幣、日圓和韓元是不會升值的，而不會升值背後的原因是該協議最主要的內容，是要貿易順差國家支撐美債。此外，美國要求日本、韓國赴美投資，這些大量的投資資金是扎扎實實的從日本、韓國流到美國。目前台灣赴美投資金額尚不確定，但因台灣一年的貿易順差較日本、南韓大，因此新台幣會相對日圓、韓元強，但不會太強。

陳鳳馨提到，日圓不升反貶，使得日本壓力倍增，日本財務大臣片山皋月提出警告，針對脫離基本面的日圓，日本擁有自由裁量權，可以採取大膽行動。市場解讀片山皋月此舉是在說明日本現在已經不需和美國商量，美國已經答應了，隨時可以阻止日圓快速貶值，因此隨時可能採取行動。因為聖誕節整個歐美市場放假，且緊接著跨年，所以在交易量相當清淡的時候，日本政府可以用很小的代價干預市場。因此日圓因為這個口頭干預稍微回穩，但依過去的經驗，口頭干預的效果很有限，日圓長期趨貶的態勢沒有改變，因為根本問題還是財政惡化。

日公債殖利率飆新高 陳鳳馨警告：通膨問題會越來越嚴重

陳鳳馨指出，日本目前的債務問題已相當嚴重，公債殖利率飆新高，2年期公債殖利率創下2007年以來新高，而十年期公債殖利率已經達到2.1%，創下了1999年以來新高，30年期已經達到3.44%，同樣創下歷史新高。

陳鳳馨說明，這對已經負債累累的日本政府是個很大的負擔，尤其日本明年擴張財政支出可能達到120兆日圓，其債務成本還會節節高升。而此事的擴散效益，使得全世界長天期公債殖利率連帶上升。所以日本人的通膨問題會越來越嚴重，日圓長期趨貶的態勢仍舊沒變，全世界已開發國家長天期公債殖利率上升，且趨於弱勢的態勢也沒有改變。

更多風傳媒報導

