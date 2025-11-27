日圓探底恐助漲物價 在野黨狠酸高市式貶值

日本首相高市早苗表示，日本政府會密切關注日圓匯率走勢，視情況採取「必要手段」。

日本媒體報導，日本首相高市早苗在國會答詢中，針對持續走低的日圓匯率表示，政府應該關注的是日圓匯率是否與經濟基本面相符合，並且也應該視情況，對日圓匯率採取「必要手段」。

日本最大在野黨「立憲民主黨」黨魁野田佳彥指出，日圓匯率從10月下旬高市就任日本首相以來，就不斷走低，這是因為市場警惕財政狀況惡化。他也擔憂這是「高市式日圓貶值趨勢，有可能加劇日本國內物價高漲」。

高市則反駁，日本政府的經濟政策當中，也採納了在野黨的意見，並關注日本國債及利率在內的市場動向，不能把總體經濟走向，歸於一黨甚至一人。高市同時強調，她最注重的是財政的可持續性。她也強調，如果日本不實現經濟成長，財政絕對不會健全化。