日圓換匯還有0.20字頭 放定存年息最高10%
[NOWnews今日新聞] 美元指數站穩100，亞洲主要貨幣兌美元走弱，日圓兌美元一度貶至157，目前在156.58附近，而新台幣兌美元也逼近31.5元，但日圓貶更多，也使得日圓兌新台幣換匯價仍算便宜，台灣銀行日圓現鈔賣出價還在「0.20字頭」。同時，也有銀行再推「外幣優利定存年終專案」，其中台灣企銀提供7天期定存專案，其中美元及澳幣起存5000元以上年利率4.5%，日幣50萬元以上年利率高達10%。
隨著年底將至，民眾紛紛進行資金盤點與理財規劃。儘管近期外匯市場波動趨緩，外幣利率仍具穩健收益優勢，尤其美國啟動降息循環，12月不排除再降息，不少人想轉進定存鎖高利，尤其近來美元走強，美元指數已站上100，而日圓兌美元也一度貶破157，即便新台幣今日開升後，也一度貶至31.476元，但貶幅不若日圓大，終場甚至又翻升收31.44元，也因此，日圓兌新台幣換匯價仍相對便宜，還在「0.20字頭」。
國內銀行看準需求，持續推出外幣優利定存方案。台灣企銀表示，適度配置外幣存款不僅能分散風險、也有助於提高整體資產報酬率，台企銀推也針對美元、澳幣、歐元及日幣推出限時高利方案，分為「新資金優利定存」及「換匯優利定存」兩類，凡符合最低承作金額，美元、澳幣及歐元1888元起，或日幣188888元起，即可於全台各分行臨櫃辦理，享受高利與匯率優惠雙重回饋。
台灣企銀這次「換匯優利定存」專案同時搭配美元、澳幣匯率優惠3.5分、歐元匯率優惠5分、日幣匯率優惠10點（0.001），讓客戶以更優惠的價格同時完成換匯與定存。另針對短天期資金運用，提供7天期定存專案，其中美元及澳幣起存5000元以上年利率4.5%，日幣50萬元以上年利率高達10%，協助客戶靈活運用外幣資金，專案開放至今年12月10日止。
由於美國聯準會於今年9月已重啟降息，開啟新一輪降息循環，安泰銀行也針對新專業投資人特別推出美元9個月期5%及新台幣12個月期1.8%優利定存專案，美元最低承作金額50萬元，最高可存100萬美元此外；一般理財客戶美元只要1萬元，最高可享4.2%，讓客戶在降息循環啟動之際，透過「本金保障」與「固定收益」兼具的定存方案，穩健提升資產報酬。
此外，安泰銀行也建議客戶可利用每週一、三的「安泰優匯日」活動，新資金存入並透過網銀或銀行通路以新台幣兌換美元享受4分匯率優惠，再加入美元定存專案，可同時享受匯率利率雙重優惠，不但降低幣別配置的成本，同時可享有未來6或9個月穩定的收益。
合庫銀行則推出「2025合優利5」美金定存優惠專案，至11月28日，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作1個月及3個月期優利定存，達美金3千元起存門檻後，可享定存年利率3.66%、達美金3萬元門檻後即享定存年利率3.77%，個人戶與公司戶都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
