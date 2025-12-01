日圓本季貶值5%跌夠了？日本央行升息的機率大增 2年期公債殖利率升至17年新高

日本2年期公債殖利率盤中上升1個基點至1%，創2008年來最高水準。（圖片來源／信傳媒編輯部）

《彭博社》（Bloomberg）報導，由於市場對日本央行升息的猜測日益增多，日本2年期公債殖利率升至2008年以來的最高水準，日圓兌美元匯率隨之走揚。

日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）於名古屋發表演說前，對貨幣政策預期較為敏感的兩年期公債殖利率上升1個基點至1%。日圓兌美元匯率周一盤中一度上漲0.3%，至155.71日圓對1美元。

三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史（Hirofumi Suzuki）表示：「市場預期日本央行升息的心理持續增強，推動日圓匯率升值，並且對兩年期日本公債殖利率構成上行壓力。植田和男今天（12月1日）稍後的講話將是最重要的催化劑，如果他的言論比預期更為鷹派，我預計目前趨勢將持續。」

市場預期12月升息的機率大增

市場目前預計，日本央行在12月19日公佈下一份政策決定時升息的機率約為62%，到1月份的會議上，升息的機率升至近90%，相較之下，兩週前市場預估12月升息的機率僅30%。

此外，日本財務省計劃增加短期債券的發行，以支持首相高市早苗的經濟振興方案，其中包括增發3000億日圓（約19.2億美元）的2年期公債，以及6.3兆日圓的國庫券。這將對短期政府公債造成壓力。

安盛投資管理公司（AXA Investment Managers）的高級固定收益策略師木村龍太郎表示，目前投資人對債券市場「保持謹慎是明智之舉」。市場必須考慮到「高市政府財政擴張政策可能導致通膨再次加速，以及中期日本公債發行量將大幅增加，可能導致供需失衡惡化」。

日圓兌美元本季貶值5%

由於日圓兌美元匯率從第四季初至今累計貶值5%，成為10國集團貨幣中表現最差的貨幣，市場對日本央行12月升息的猜測日益升溫。日本的通膨率持續高於日本央行2%的目標，這加重市場批評日本央行升息行動遲緩的聲浪。

上周，財務省標售2年期公債的需求疲軟，顯示升息風險增加，促使投資人抱持謹慎態度。

標售結果顯示，2年期認購倍數為3.53，低於10月上次標債的4.35，也低於過去12個月的平均值3.66。

2年期公債標售的結果欠佳，正值日圓持續走弱，市場對日本央行12月升息的預期不斷升溫的時候。交易員目前預計下個月升息的機率為62%，高於兩週前的32%。

(原始連結)





