日圓止跌、美元轉弱！金價守穩5000美元 Tether成黑馬買家

[Newtalk新聞] 市場關注日本執政黨在國會改選中大獲全勝，對擴張性財政政策的預期升溫，但投資人亦開始警惕政界與央行可能同步干預匯市，帶動日圓止跌回升，並壓抑美元指數於月線附近承壓後轉弱，下挫至 97.3 下方，為金價提供下檔支撐。截至今天(10日)黃金交易價來到5033（盎司／美元）。

台銀表示，市場轉為觀望後續美國通膨與就業數據公布，金價缺乏有效買盤推升，多次下探 5,000 美元整數關卡後，5,000〜5,020美元區間盤整。後美元指 數延續走弱，一度下探至 96.793 之一週低點，帶動金價反彈上行至 5,085.81 美元，但漲幅隨後收斂，最後報價 5,064.49 美元。

廣告 廣告

《Kitco news》報導，投資需求仍然是黃金市場的驅動力，分析師指出，其在不斷發展的數位環境中的影響力增長速度比在傳統市場（包括黃金支持的交易所交易基金）中更快。自從上個月Tether公司宣布其官方黃金儲備以來，該公司及其黃金支持的穩定幣Tether Gold (XAU₮)備受關注。據分析師估計，這家領先的穩定幣公司持有125至150噸黃金。

《Kitco news》也報導，傑富瑞股票研究高級副總裁法哈德·塔里克在一份報告中表示：「Tether 仍然是最大的非主權實物黃金買家，目前已躋身全球前 30 位黃金持有者之列，超過了澳大利亞、阿聯酋、卡塔爾、韓國和希臘等國家。」Tether Gold不僅是全球最大的黃金代幣，該公司還持有大量黃金作為儲備資產，以支持其美元穩定幣。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

封關在即、變數升高！國泰金控：2026三大關鍵AI、降息、地緣政治

民進黨北桃市長人選難產 林右昌：我沒有任何選舉規劃與打算