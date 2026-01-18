日圓狂貶值將成失速列車？陳鳳馨曝2警訊：恐導致日本公債大拋售潮

日圓兌美元近期持續走弱，14日亞洲早盤一度貶至159.42，再度引發市場警戒。這一波匯率下探，被解讀為該國政治與政策方向不確定性與美元走強交織下的結果。對此，資深媒體人陳鳳馨於節目《風向龍鳳配》表示，日圓兌美元或是兌台幣的長期貶值態勢將不會改變，這個軌道是固定的，日本政府在做的就是隨時「踩一下剎車。」

陳鳳馨指出，日本首相高市早苗去年當選之後，「高市經濟學」的三大利劍便是「貨幣寬鬆」、「財政寬鬆」以及投資特定產業，但，日本央行不一定會配合高市的貨幣寬鬆政策。因此，日本央行已升息三次，但升息難以改變日圓貶值態勢。因為政府的財政寬鬆政策大量補貼民眾日常生活，導致通膨以及需求增加，使得日本央行持續升息。因此，財政寬鬆政策導致日圓貶值態勢持續。

陳鳳馨認為，日圓貶值將導致日本進口的成本持續上升，因此，日本財務大臣片山皋月已經表示隨時會進行干預。但日本政府所能使用的方式非常有限，無法進行全面性干預，只能進行點放式干預。政府要干預市場，必須付出真金白銀。但，國際金融機構以2024年日本干預市場的額度估算，政府大概還能干預4到5次，額度有限導致無法大手筆的干預。

陳鳳馨認為，政府每干預一次，市場便會計算政府籌碼還有多少。形成「弱雞遊戲」雙方端看誰先行動。政府可能在1到3個月之內會進行一次橫盤整裡，但干預效果減弱之後，便會再次出現貶值，這便是長期趨勢。以當前情況來看，日本央行必須升息，但升息已經對許多金融機構產生負面效應。該國四大壽險公司「日本生命」、「第一生命 」、「明治安田生命 」以及「住友生命」截至去年9月底，帳面上「未實現虧損」已達11兆3千億日圓。

陳鳳馨表示，「未實現虧損」意指帳面上為虧損，但未買出，因此虧損未實現。「這些未實現虧損主要來自於買日本公債，而這些機構早期買了非常多日本公債」在經歷三次降息以及十年期公債殖利率升至2%以上後，導致許多機構持有公債價格持續降低，這便是未實現虧損。

陳鳳馨指出，假設「未實現虧損」不斷增加，可能導致金融機構拋售公債，但目前並無此跡象。萬一發生，日本政府將無法忍受債券市場崩潰，因此，央行可能降息或是不斷印鈔，使金融機構繼續持有公債。一旦發生，日圓貶值將成失速列車。

