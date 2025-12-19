日圓甜甜價告終？五萬新台幣換匯 得少買一張東京迪士尼門票

日本央行釋出30年來最明確的升息訊號，市場預期19日將升息1碼至0.75%，日圓升值，「甜甜價」恐告終。日本通膨居高不下、在政府默許升息下，債市震盪、財政與匯率壓力同步升高，市場高度戒備。

更新：日本央行已於12月19日宣布升息1碼至0.75%

日本的出口及薪資上漲預期等經濟數據持續改善，為了因應日本持續高於目標的通膨，日本央行總裁植田和男本月初表明將權衡升息的利弊，釋出迄今最明確的升息訊號。市場迅速推高對19日貨幣政策會議的升息預期，普遍預期日本央行將基準利率調升1碼至0.75％，這將是繼1月後首度升息，也將是1995年以來的最高利率，可能加劇債券市場波動，而16日盤中一度突破155日圓兌1美元。

廣告 廣告

台銀數據顯示，7月16日，日圓現鈔賣價曾創下0.2005的新低點。短短五個月後，12月17日的日圓現鈔賣價一度升到0.2071元，換算下來，現在兌換新台幣五萬元，將減少7947日圓，相當於一張東京迪士尼門票的價格，哈日族的換匯紅利正明顯縮水。

日銀逆風升息，市場押注九成以上

日本央行18至19日召開貨幣政策會議，預計日本時間19日中午公布利率結果。市場預期將有過半數委員支持升息，《彭博》（Bloomberg）預測央行正副總裁在內的九名政策委員，將在會議上全數支持升息，根據《彭博》彙編的數據顯示，隔夜指數交換（overnight─indexed swap）顯示，日本央行19日升息的機率超過90％，合約也暗示2026年10月之前可能再次升息。12月2至9日，《路透》（Reuters）訪問54名經濟學家，超過三分之二的受訪者認為，接下來到明年9月底，日本的基準利率將再調升到至少1％。

然而，即使日本央行如市場預期升息，基準利率仍在主要央行中居次低，僅高於瑞士。《彭博》指出，如果日本央行真的收緊貨幣政策，將成為今年主要央行中唯一升息的「異類」，這也是日本央行1998年開始採用現行會議形式以來，與美國聯準會（Fed）首次在同一個月內採取相反的利率調整方向。

通膨居高不下，日銀政策轉彎考驗市場

日本的關鍵通膨指標，超過日本央行2％的目標已逾三年半，創下1992年以來最長紀錄。日圓疲軟持續推高通膨，企業將上升的成本轉嫁給消費者，導致物價壓力持續居高不下，10月核心消費者物價上漲了3％。

自民黨在最近兩次全國選舉中，因物價上漲失利，參眾兩院皆喪失多數席次。首相高市早苗上任前曾批評日銀升息為「愚蠢政策」，上任後，則將對抗通膨列為優先，也避免批評植田和男逐步收緊貨幣政策的計畫，希望避免重蹈前任首相石破茂的覆轍。

植田和男先前罕見提及與高市早苗的溝通順利，日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）16日也透露：「政府與日本央行在經濟觀點上沒有分歧。」這表明高市早苗政府默許日本央行，將基準利率上調至0.75％。

債券市場對升息反應敏感，日本公債已出現拋售潮。12月17日，日本2年期公債殖利率為1.05％，5年期公債殖利率為1.42％，10年期公債殖利率升至1.96％，30年期公債殖利率升至3.34％。受到美國AI股下跌拖累，日經平均指數15日一度跌破5萬點大關，16日收盤較15日下跌近800點；17日震盪收49,512.28點，上漲0.26％，投資人正觀望日本央行會議，市場整體氣氛保持謹慎。

刺激經濟靠舉債，日本債務警訊再起

日本超過60％的計畫支出將來自政府借貸，這再次引發市場對日本財政健康的擔憂。日本債務占GDP的比重居主要經濟體之首，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）預測，今年將達到232.7％。

日本國會16日通過2025財年補充預算草案，一般帳戶支出高達18.3034兆日圓，為高市早苗領導的全面經濟刺激方案提供資金。市場憂心，這可能進一步加劇財政壓力，導致日圓疲軟，並因日本高度倚賴進口而加劇通膨。

日本智庫野村綜合研究所（Nomura Research Institute）經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）表示：「這些因素將抵消經濟刺激措施的效果，並破壞經濟與金融市場的中長期穩定，這就是高市早苗政府積極財政政策的矛盾與弱點。」

日本通膨居高不下，日銀政策轉向已是箭在弦上。日圓「甜甜價」恐難再現，對於廣大的哈日族而言，過去輕鬆換匯的紅利正在縮水。對投資人來說，日本告別超寬鬆貨幣環境引發的資金回流與市場震盪更是不容小覷。

延伸閱讀貿易戰衍生匯率戰，出口業、投資人如何解套？iRobot申請破產！美「掃地機器人始祖」將由中國代工廠接手移民天堂！嚮往更好的生活，中國富豪正搶著移居日本

（本文出自2025.12.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

【看原文連結】

更多udn報導

陸客羽田機場占位被阻罵台客 1句話惹惱日人

國道休息站睡一覺醒來驚見1物 恐噴1200元

房市十大重跌區曝！這區先前漲的全吐出來

5跡象透露身體衰弱徵兆 65歲以下也可能發生