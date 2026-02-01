日圓疲軟出口大利多？高市早苗解釋了

▲日本首相高市早苗31日在街頭進行競選演說，提到日圓貶值對出口產業是大好機會，掀起議論。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日圓近日走勢震盪，日本首相高市早苗1月31日時在選舉造勢場合公開表示，受到日圓貶值影響，「外匯資金特別會計的運作也處於收益頗豐的狀態」，提到許多人認為日圓現在走弱是壞事，但其實帶給出口產業大好機會。不過，高市早苗的說法與日本財務省近期釋出可能進場干預的立場形成對比，也讓日本在野黨逮到機會攻擊。對此，高市早苗也做出最新回應。

高市早苗透過社群平台X表示，關於我在昨天的個人演説中針對匯率的相關發言，部分媒體似乎存在誤解。她強調，當時的主旨並未表達日圓升值或貶值有所謂絕對的好壞，重點在於「希望能打造一個足以應對匯率波動的強韌經濟結構」。換言之，她是在論述為了強化日本的「供給能力」，進行國內投資的必要性。

高市早苗提到，關於包含匯率在內的金融市場動向，政府一向持續密切關注。但正如我在演説所言，身為總理大臣，原則上不對具體走勢做出評論。

在此基礎上，過去曾因日圓急劇升值導致產業空洞化的現象造成重大問題；高市早苗指出，目前日圓貶值的情況，則帶來了能源與食品價格上漲等物價挑戰，政府理所當然應該應對這些課題。因此，這次實施了具體的物價對策，並努力爭取儘早執行。

關於日圓貶值對經濟的影響，高市早苗認為，進口物價上升，會增加國民生活與企業經營活動的負擔，這是負面影響；但另一方面也存在正面效果，例如日本國內投資得以推進、國內生產產品更容易出口至海外，進而改善企業營收，此外，日本政府透過外匯特別會計中的外債運用等方式，來自海外的利息與股息收入也會有所提高。

最後，高市早苗強調，自己始終都是在強調「打造強韌經濟結構以應對匯率波動」，並非如部分報導所稱是在「強調日圓貶值的優點」，希望大家能請各位理解她的真意。

