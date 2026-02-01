財經中心／程正邦報導

日圓疲軟！高市早苗力挺「貶值利出口」，與內閣抗通膨立場爆分歧。(資料照)

隨著日圓匯率持續在低檔盤旋，日本政壇對貨幣政策的辯論也陷入白熱化。日本首相高市早苗於 1 月 31 日的競選演說中公開表示，不應將日圓貶值視為洪水猛獸，對於出口產業而言，這反而是「扭轉乾坤的絕佳機會」。然而，這番論點與現任財務大臣片山皋月頻頻喊話要「干預匯市、抑制通膨」的強硬姿態顯然大相徑庭，引發市場高度關注。

高市早苗：貶值是緩衝關稅壓力的利器

高市早苗在為眾議院大選造勢時指出，雖然社會大眾對日圓疲軟感到憂慮，但從出口商的角度來看，競爭力反而因此提升。她認為，無論是食品貿易還是汽車大廠，面對美國可能祭出的關稅壓力，弱勢日圓起到了關鍵的補償作用。

高市早苗強調，應趁此機會擴大國內投資，目標是建立一個具有高度韌性的經濟體，將日本轉型為即便面臨劇烈匯率波動，也能穩定獲利的結構，而非僅僅依賴匯率升貶。

財務大臣片山皋月，跟高市一樣是日本第一位女財相，近期多次對貶值發出警告。（圖／翻攝維基百科）

財政部的憂慮：通膨壓力恐失控

與首相的樂觀態度不同，財務大臣片山皋月近期多次對貶值發出警告。由於日圓已滑落至近 18 個月新低，進口能源與民生物資成本飆升，導致日本國內通膨壓力居高不下。財務省的立場傾向於在必要時進場干預，以防止貨幣過度走貶損害內需與國民購買力。

高市1日發文澄清：「我並沒有說日圓強勢是好事，也沒有說日圓疲軟是壞事。我的意思是希望建立一個能夠抵禦匯率波動的強大經濟結構。」她表示，過去日圓快速升值曾導致國內產業空洞化，成為一個嚴重的問題。日圓疲軟雖會導致進口商品價格上漲，影響民眾生活和企業經營，但也能促進國內投資、出口和海外收入。

專家分析：升息空間尚存，日圓仍在 150 關卡糾結

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，日本央行（BOJ）雖暫時將利率維持在 0.75%，但距離市場公認的「中性利率」（約 1% 至 2.5%）仍有一段距離。這意味著未來日本仍有進一步調高利率的空間，但具體節奏與幅度充滿變數。

短期內日圓預計將在 150 至 160 兌 1 美元區間震盪。若要看到日圓強勢回升並升破 150 大關，關鍵在於美國聯準會（Fed）是否啟動降息，或是全球資金大規模回流日本市場。

對於準備赴日旅遊或有外幣需求的人而言，目前日圓處於「政府干預邊緣」與「出口獲利支持」的拉鋸戰中。專家建議，在日圓未能穩定突破 150 阻力線前，分批換匯仍是較穩健的策略。

