日圓續貶！日本祭出 21.3 兆日圓救經濟

日本政府於 2025 年 11 月 21 日宣布最新一輪經濟振興方案，總額高達 21.3 兆日圓。在通膨連續站上 3%、日圓匯率持續走弱的情況下，新任首相高市早苗希望透過補貼、減稅與產業投資，為家庭與企業降低壓力。

此次政策共分三大方向。首先，在「抑制物價高漲」上，日本將擴大地方補助款，並新增電子優惠券、米券等食品補助。能源部分，自 2026 年 1 月起，政府將為期三個月補助一般家庭電費與瓦斯費，每戶可減免 7000 日圓，以因應夏季補貼退場後的能源費用反彈。

第二項是「強化經濟體質」。政府將重新啟動水電瓦斯補貼，並加速投資 AI、半導體等戰略產業，希望藉由企業擴大資本支出與加薪，帶動整體經濟循環。第三項則是「強化防衛力與外交力」，包括設立長期產業基金、強化造船能量，以及搭配汽油稅暫定稅率廢除與減稅措施。

除了官方對策，高市早苗也提出「火箭筒式振興方案」，其中包括每位兒童發放一次性 2 萬日圓現金、重新啟動家庭能源補貼等措施。振興規模約佔日本 GDP 的 3.5%，屬於相當大膽的財政擴張。

然而政策公布後，日圓不升反貶。由於市場擔憂日本將大幅擴大發債，日圓兌美元一度跌破十月低點；再加上美國川普政府重推強勢美元政策，美日利差擴大，使日圓短期難以反彈。

貨幣政策也面臨兩難。日本通膨維持在 3% 水準，原本外界預期日本央行可能於年底升息，但政府暗示仍須觀察刺激成效，升息時點恐延至 2026 年初。

若升息，將推高政府融資與企業借貸成本；若不升息，日圓恐續貶，進口物價與民生壓力將進一步加大，使外資對日本資產的信心被迫下降。

