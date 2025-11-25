日圓行情出現急升？ 報告一次看

財經中心／廖珪如報導

日本將於周五（28日）早上7:30，公布10月全國CPI（Consumer Price Index，消費者物價指數），是今年壓軸的關鍵通膨數據。FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘發文指出，目前市場預估核心CPI較去年同期成長3.0%（前值2.9%），只要公布結果明顯高於預期，市場對日本央行明年1月、甚至今年12月升息的預期就會迅速升溫。日本央行總裁植田和男多次強調若通膨持續高於2%，將毫不猶豫進入升息周期，這次CPI極可能成為壓垮日圓空頭的最後一根稻草。

目前影響日圓的三大利空的因素，正快速轉為利多而同時發酵：

一、美日利差快速縮減：美國聯準會轉鴿，12月降息概率已從30%攀升至80%，美債殖利率回跌；反觀日本因補充財政預算規模龐大（2025年度支出增加27%至17.7兆日圓），通膨壓力上升，導致日債被拋售，40年期債息更創下3.75%新高，利差優勢正迅速消失。

二、 日本官方干預訊號轉強：財務大臣片山皋月公開表示對日圓單邊劇烈貶值震驚且憂慮，強調干預匯市已列入選項。目前美元兌日圓仍在156至157區間，只要重回160以上，日本政府出手干預的可能性將大幅提高。

三、套利交易平倉風險升溫：過去一年全球最熱門的套利交易就是借日圓買美股或比特幣。如今利差縮減、政府干預可能性上升、加上升息預期三重夾擊，一旦日圓急升（市場稱之為「日圓閃升」），全球套利盤將被迫集中平倉。上周比特幣從10.9萬美元急速跌至8.3萬美元，全球持有最多比特幣投資的美股上市企業MSTR從高位回跌逾60%，就是市場提前為「日圓急彈」踩刹車的前兆。

日圓急升背景因素

根據過去經驗，日圓急升往往伴隨極端波動與流動性枯竭。2022年10月日圓單日暴漲超過700點，那斯達克指數當日跌幅超過4%。若本周五CPI超出預期，加上日本官方可能釋出口頭干預甚至進一步採取實質行動，美元兌日圓短線急挫300至500點並非不可能，其連鎖效應將衝擊全球風險性資產。

本周至12月投資者需留意三大重點。第一，對於正在做美日多單的投資者，必須嚴設止損﹔另外，可以考慮歐元兌日圓、澳元兌日圓等有日圓在內的交叉匯率的機會，尤其是那些仍有降息預期的國家貨幣與日圓的匯率。最後，也必須留意加密貨幣與美股科技類股短期內仍具下跌風險，以及在美國感恩節假期時的低流動性，可能為虛擬貨幣帶來額外的短期波動。本周五日本CPI不再是單純的數據公布，而是一場可能引爆全球利差交易平倉潮的導火線。日圓在2026年前突然轉強的概率，正以前所未見的速度攀升，提醒需提高警覺！

從周線圖來看，美元兌日圓逼近158至160區間後的上行壓力將會更大，在日本通膨數據沒有明顯下修的情況下，美元兌日圓要突破160並穩守其上的可能性較低。從過去三年的走勢來看，雖然美元兌日圓持續上升，但 14 天RSI（Relative Strength Index，相對強弱指標 ）呈現明顯的背離，顯示上升動能正在減弱。需留意在158至160水準，如再次遇到阻力回跌的時候，可能會是短線較好把握的時間。

