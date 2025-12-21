日圓見157！台幣周貶3角 外資動向仍是關鍵

▲日本央行升息1碼，日圓兌美元不升反貶，貶幅更進一步擴大，貶破了157，新台幣兌美元這周也貶值了3.24角，周線終止連3升。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台股19日周五一掃陰霾，展開反彈，不過，由於外資仍未回心轉意，加上美元走揚，亞洲主要貨幣兌美元表現也受到壓抑，日圓更在日本央行升息後，不升反貶貶破了157元，新台幣兌美元一周下來也貶值了3.24角，收在31.526元，周線終止連3升。展望後勢，匯銀人士認為，還是要看台股表現及外資動向，而日圓估將在154至158震盪，就看有無新的升值動力出現。

日本央行19日如市場預期再升息1碼，將政策利率上調至30年來新高水平，但未明確說明後續升息方向，市場認為日本央行鷹派立場不夠強硬，屬「鴿派升息」，日圓不升反貶，不僅貶破156，之後貶勢還進一步擴大破157，一度下探157.69，創近1個月新低。

日本財務大臣則警告，東京將採取適當措施應對外匯市場任何過度波動。不過，BBH全球市場策略主管Elias Hadad 在投資人報告中指出，日本央行進一步升息的門檻並不高。

外匯專家李其展也認為，日本這次也是鴿派升息，而且12月初市場就預期日本會升息，日圓有回升，但也沒到153，因此，他預估，日圓仍將在154至158之間震盪，接下來就看有無新的升值動力出現。

在日圓兌美元貶破156之下，日圓兌新台幣換匯價有變便宜一點，台灣銀行日圓現鈔賣出價也來到0.2035元。李其展建議，近期要出國可以再換，若明年春節才要出國，可以等新台幣強一點再換。

至於新台幣兌美元也貶破31.5元 ，即便19日台股終場大漲227.82點，可是外資仍續砍台股，只是賣超金額已收斂，新台幣兌美元終場仍貶值1分，收在31.526元，也是逾7個月以來新低價，累計一周下來更貶值3.24角，周線終止連3升，周貶1.03%，

匯銀人士認為，雖然逐漸進入年底，出口商有實質拋匯需求，但可能在31.5上方才較有拋匯意願，不然可能先轉趨觀望，尤其台股及外資動向，目前仍是牽動新台幣表現的關鍵，若外資沒有回補台股，新台幣可能繼續區間盤整。至於美元走勢，市場對美國通膨仍有疑慮，加上對美國經濟數據參考性的質疑，美元指數變數仍多。

