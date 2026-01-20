日圓貶值壓力大！花旗：央行恐一年升息3次挽救匯率

美元走弱，但日圓卻未因避險需求而走強，專家也做出分析了。（示意圖／翻攝自pexels）





全球金融市場近期因「格陵蘭島」的主權爭議鬧得沸沸揚揚，原本只是單純的土地收購提議，現在卻演變成美國與歐洲之間的關稅大戰。美元指數在這種緊繃的地緣政治壓力下，就像在坐雲霄飛車。美元走弱，但日圓卻未因避險需求而走強，專家也做出分析了。

領土爭議演變為跨大西洋貿易戰

根據《FUTUBULL》報導，這場風暴的導火線，是歐盟各國集體譴責美國提出的「收購格陵蘭島」方案，這讓美國總統川普大為火光，隨即在週六宣佈對德國、法國、瑞典等歐盟成員國加徵 10% 的懲罰性關稅，預計在2月1日正式生效。歐盟委員會主席馮德萊恩也不甘示弱，在社群平台強硬回擊，認為領土完整是不容侵犯的底線。這種劍拔弩張的氣氛，讓市場擔心美元的全球儲備貨幣地位會動搖，進而導致美元指數一度逼近99.00點的關鍵支撐位。

提前大選引發財政疑慮

《路透社》指出，日本首相高市早苗宣布，將於2月8日舉行提前大選，並承諾採取一系列放寬財政政策的措施。此番表態引發日本國債投資人憂心，市場開始重新評估日本脆弱的公共財政狀況，也為日圓與債市後續走勢增添更多變數。日本公債拋售加劇，一度拖累日圓隔夜走弱。不過隨著歐洲交易時段展開，日圓逐步回穩，截至20日下午5時49分，美元兌日圓下跌0.2%，來到157.75，顯示市場情緒仍高度敏感。

全球目光鎖定達沃斯論壇

接下來這一週有兩個關鍵時間點會決定美元的去向。首先是週三在瑞士舉辦的第56屆世界經濟論壇，川普總統的主題演講將會釋放更多貿易政策的訊號；緊接著週四要公佈美國11月的個人消費支出數據，這可是聯準會判斷要不要降息的核心指標。目前市場預測6月降息的機率大約是61%，如果數據顯示物價真的明顯降溫，降息的腳步可能會加快，這對美元來說將是另一個沉重的下行壓力。

日圓疲軟恐一年升息三次

根據《彭博社》報導，除了歐美之間的紛爭，花旗銀行分析指出，如果日圓兌美元持續走弱並跌破160大關，日本央行為了挽救匯率，今年極有可能會大動作升息3次，將利率一舉調升到1%左右。

廣告 廣告

專家分析，日圓之所以這麼弱，主因是日本的實質利率跟不上通膨腳步。野村證券全球市場研究團隊指出，日本首相高市早苗為布局選舉，轉向激進減稅政策，進行長天期甚至20年期國債拍賣，讓市場對於日本財政產生疑慮，日圓的貶值壓力同時遽增。

投資有風險 請小心謹慎

更多東森新聞報導

力積電發布重訊！18億美元出售銅鑼P5晶圓廠予美光

傳「日解散眾院」日圓急貶！民眾期待0.19甜甜價再現

日媒：高市研議1月解散眾院 日圓對美元貶破158

