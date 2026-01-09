日圓貶值雙面刃！海外遊客讓Uniqlo、唐吉訶德笑呵呵，但本地居民卻背負巨大生活壓力

受惠於觀光熱潮與史上罕見的弱勢日圓，日本服飾龍頭Uniqlo（優衣庫）創下企業歷史里程碑。最新財報顯示，海外遊客對Uniqlo日本國內銷售的貢獻度，首度突破10%，顯示該品牌高度受惠入境旅遊紅利，以及外幣購買力。不只優衣庫開心，同樣是知名連鎖品牌的唐吉訶德，也締造首次單月超過200億日圓（約新台幣40.2億元）免稅銷售額，但當企業開心的同時，當地民眾卻得面臨物價快速飆漲，以及日圓貶值衍生出的龐大生活壓力。

廣告 廣告

《金融時報》指出，隨著匯率貶至1美元兌156日圓，海外旅客（特別是美國遊客）的消費能力，相比五年前提升50%。這場消費盛宴、讓Uniqlo母公司迅銷集團（Fast Retailing）上修年度淨利預測，預測數值來到4500億日圓（約新台幣 904.8億元），季度營收更首度突破1兆日圓大關。

在熱銷單品方面，外籍遊客在去年11月至今年初，瘋狂掃貨Heattech發熱衣、寬版曲線牛仔褲及連帽衛衣。免稅銷售佔比，也從去年的8%，大幅攀升至目前的10%以上。

外幣購買力上升，受益的企業自然不會只有Uniqlo。廣受遊客喜愛的折扣零售連鎖店唐吉訶德（Don Quijote），同樣繳出優異的銷售成績單。據報導指出，該品牌在2025年10月份的免稅銷售額，相比前一年增加40%、首次迎來單月銷售額突破200億日圓（約新台幣40.2億元）。

在東京街頭逛街的日本年輕女性。（美聯社）

從抹茶巧克力到動漫模型，無一不被外籍遊客大量塞進購物車結帳帶走。

地緣政治風險

不過，儘管迄今為止業績相當亮眼，但市場仍隱含變數。畢竟日本首相高市早苗去年11月那段「台灣有事時日本的角色」強硬言論，截至目前依然是中日關係之間一枚未爆彈，讓分析師擔憂、兩國倘若持續僵持，是否會讓這個最大觀光客源國的買氣出現大幅下滑。

對此，迅銷集團財務長岡崎健（Takeshi Okazaki）向媒體表示，雖然兩國關係惡化有可能導致營收下降，他們也持續保持警覺，但截至目前中日兩地市場的銷售並未出現下滑，甚至在新年年初還受惠於寒流來襲而加速成長。

日本首相高市早苗（中）前往伊勢神宮參拜。（美聯社）

然而，這場觀光盛宴之下，卻在日本國內引發不少負面觀感。貨幣匯率本就是雙面刃，當外國遊客開心、工作賺取日幣的當地居民自然開心不起來，他們得面臨物價快速上漲、薪資增長緩慢及日圓貶值衍生的多重壓力，許多城市或地區更對大量湧入的觀光客感到不滿，因為過多人流嚴重「干擾生活」導致不便。

為了減輕民眾負面觀感，執政的自民黨已提出對應選項，研擬取消消費稅免稅制度，或對出境遊客徵收更高額的「出境稅」。正式數據尚未公佈，不過在外幣購買力加持下，2025一年入境日本的旅遊人數，預期能突破4000萬人次。

更多風傳媒報導

