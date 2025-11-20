日圓貶「1美元兌157日圓」 創下10個月來新低

輝達財報亮眼激勵亞洲股市，日股20號開盤立刻衝回5萬點關卡，漲幅一度達2千點以上，結束先前連續4天收黑局面。而日本政府即將在21號決定經濟振興方案，預計規模達到21兆3千億日圓，擴大預算規模引發投資人擔憂當局財政惡化，紛紛拋售日圓，美元兌日圓跌破了157日圓大關。

AI議題再度點火，消弭了近來人們擔憂AI投資是否過熱、陷入泡沫的質疑。日經原連續4交易日收黑，19號半導體大廠輝達財報傳佳音，為市場注入強心針，買盤湧入半導體相關個股，帶動大盤收復5萬點，終場收49823.94點，上漲1286.24點或2.65%。

廣告 廣告

外匯市場方面，外匯市場拋售日圓趨勢加劇，日圓貶到1美元兌157日圓價位，創下10個月以來新低，為出口相關產業帶來利多。

市場人士認為，日本政府擴大預算規模，增加發行國債，恐導致日本財政惡化，投資人紛紛拋售日圓。

而高市內閣的經濟振興方案內容，規模預估達到21兆3千億日圓、約4兆2千億台幣，包含大型減稅及物價高漲措施。其中每個兒童將加發2萬日圓的兒童津貼，預計撥出4千億日圓預算，規劃21號在內閣會議決定。

國際中心／巫文嘉 編譯 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

央行發布與美財政部聯合聲明 干預匯市金額改為每季公布

美元指數重站100大關 新台幣連6貶收30.954

避險升溫美元轉強 時隔半年台幣又見30.9