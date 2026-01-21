「日圓走弱」匯率逼近關鍵關卡 日本建商談海外置產經營關鍵

FMI-JAPAN_李丹翔。（圖／主辦單位提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】近期日圓持續走弱，匯率波動再度成為市場關注焦點，也讓部分投資人重新檢視海外資產配置的策略方向。隨著日圓匯率變化頻繁，台灣市場亦出現相關討論聲浪，部分民眾開始關注日本不動產在長期資產配置中的角色與潛在風險。

深耕大阪市場多年的日本建商 FMI JAPAN 株式會社指出，匯率變動確實會影響初期進場成本，但若從長期持有角度觀察，不動產本身是否具備實際使用需求、穩定租賃結構，以及後續經營管理機制，仍是影響資產表現的重要關鍵。

FMI JAPAN 創辦人暨行政總裁李丹翔表示，近期日圓走勢受到多項國際經濟因素交互影響，市場對未來方向仍存在不同解讀。在匯率波動加劇的情況下，若僅以短期價格變化作為投資判斷依據，反而可能提高整體不確定性。

他指出，隨著市場環境變化，愈來愈多投資人開始回到不動產的基本面思考，包括所在地是否具備穩定人流、實際居住與使用需求是否長期存在，以及資產後續是否能被妥善經營管理，逐漸成為評估海外不動產的重要參考指標。

FMI-JAPAN_蘇君林。（圖／主辦單位提供）

大阪市場回歸實際使用需求

相較於東京市場競爭激烈、入場門檻較高，大阪在房價結構、城市機能與觀光需求之間，仍維持相對平衡。隨著關西地區觀光人潮逐步回溫，住宿與租賃市場也逐漸回歸以實際使用需求為導向的發展模式，而非短期價格波動導向。

業界觀察指出，近年市場關注焦點已逐步從「是否進場」轉向「是否具備長期經營條件」，包括區域成熟度、交通便利性與生活機能等因素，皆成為評估海外不動產時的重要考量。

李丹翔也提醒，海外不動產涉及當地法規制度、稅務規範與管理模式差異，投資人應在充分理解相關制度與風險後，再審慎評估自身條件與長期規劃，避免因市場情緒或短期匯率波動而做出過於急促的決策。

FMI-JAPAN-大阪購房說明會。（圖／主辦單位提供）

台中、台南場次本週登場

【台中場】

1 月 24 日（週六）｜11:00、14:00

台中日月千禧酒店 5 樓（免費停車 3 小時）

【台南場】

1 月 25 日（週日）｜11:00、14:00

台南遠東香格里拉飯店 B1 金城廳（免費停車 3 小時）

活動詳情與報名：https://fmij.tw/latest-activities/

※本文內容為市場趨勢與產業觀察分享，不構成任何投資建議，相關投資決策仍應由讀者自行審慎評估。

