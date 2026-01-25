日圓走貶急升屬政府干預？ 高市早苗：將採應對措施

日本政府將對「投機性或異常的市場波動」採取一切必要措施。（圖／摘自維基百科）

日本首相高市早苗今（25）日接受日本富士電視台採訪表示，政府將對「投機性或異常的市場波動」採取一切必要措施。雖然未直接評論近日債市拋售與日圓劇烈波動，但此番言論已讓市場對當局產生出手干預日圓匯價的預期。

根據《彭博社》、《路透社》等多家外媒報導，日圓近期一路走貶，貶值逼近160日圓兌1美元關卡後突然強彈，23日兌美元盤中一度大漲1.7%，升至155.72，寫下自2025年8月以來、近5個月的最大單日升幅。市場消息指出，紐約聯準銀行當天致電多家金融機構進行「匯率查詢（rate check）」，這項動作通常被視為美日聯手干預匯市的前奏，進一步助長市場對官方出手穩定日圓的預期。

近期受高市早苗解散國會動作影響，市場擔憂日本首相高市早苗的政府支出恐大幅增加，且通膨將進一步惡化，日本公債與日圓雙雙承壓。市場憂心高市推動的擴張性財政政策，加上日本央行升息步調緩慢，恐導致財政壓力加劇、公債供給增加，並推高通膨風險，使日圓成為拋售焦點。

市場普遍預期日本當局可能在160至165區間出手干預。如今高市正式表態，恐較市場預期更早出手，牽動日圓後續走勢。蒙特婁銀行資本市場（BMO Capital Markets）董事總經理Bipan Rai指出，市場揣測紐約聯準銀行對日圓進行匯率檢查，是推動日圓走強的主要因素，「過去的匯率檢查並不一定意味著干預行動迫在眉睫。但紐約聯準銀行出面詢問，暗示任何潛在的美元兌日圓干預行動，將不會是單方面進行。」

