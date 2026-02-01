日圓跌不停是利多？ 高市早苗：匯率貶值助長出口

日本首相高市早苗表示日圓疲軟未必是壞事，對出口產業是「重大機會」。（圖／報系資料照）

日圓近日走勢震盪，日本首相高市早苗31日時在選舉造勢場合表示，日圓疲軟未必是壞事，這對出口產業是「重大機會」。不過高市早苗的說法與政府近期頻頻釋出進場干預、力挺日圓來緩解通膨的立場形成明顯對比。國銀認為未來3個月內，日圓匯率將劇烈波動，主要交易區間預計在150到155日圓兌1美元間。

根據路透社報導，高市早苗在為本週末的眾議院選舉進行競選演說時表示：「現在人們都在說日圓疲軟很糟糕，但對出口產業來說，這是一個重大的機會。」無論是食品銷售還是汽車產業，儘管面臨美國的關稅壓力，日圓貶值仍起到了緩衝作用，「這對我們幫助極大。」

廣告 廣告

高市早苗表達了希望透過擴大國內投資，建立一個能承受匯率波動的經濟結構，降低對匯率升貶的依賴。不過高市早苗的言論與財務大臣片山皋月近期態度形成強烈對比，隨著日圓匯率貶至18個月以來的新低，片山皋月多次威脅要採取行動，因為日圓貶值助長了通膨，迫使央行發出進一步升息的訊號。

國泰世華銀首席經濟學家林啟超表示，日本中央銀行日前宣布最新貨幣政策決議，利率維持在0.75%不變，但根據日本先前發布的估計顯示，中性利率大致在1％至2.5％間，與現行政策利率相比，意味日本政策利率還會升更多，但究竟升到哪，對市場而言仍充滿高度不確定。

國泰銀分析，即便有日本政府干預的預期提振，但情勢未明朗前，日圓可能延續高檔區間波動走勢，預估價位在150到160日圓兌1美元間，未來若想升破150關卡，有待美元利率走降，或資金回流布局。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女認識年薪230萬黃金單身漢：要交往嗎？ 婚後條件嚇到一票人狂勸退

台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去

王瑞德爆「北市議員中頭獎800萬」 網瘋猜得獎者他急喊：快自首好嗎