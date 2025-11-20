日圓跌破0.2元掀換匯潮 旅日匯率房價撿便宜

日圓匯率再現「1字頭」，掀起國人「瘋日本」熱度。今(20)天早盤起，不少民眾打開網銀或換匯App，紛紛驚呼日圓現鈔、即期匯率一度跌破日圓0.20元關卡，部分數位通路甚至出現「0.19字頭」，等於新台幣1元可換超過5日圓，旅日成本再度下修，帶動今(2025)年底與明(2026)年初赴日旅遊詢問度大增。

根據銀行牌告，臺灣銀行今天日幣現金賣出匯率一度來到0.2017、0.2019元區間，改寫今年7月中旬以來新低價位，多家網銀與數位帳戶加上手續費減免與換匯優惠後，實際成交價更跌破0.2元關卡，出現0.1993、0.1994、0.1995等「1字頭」價位，讓日圓瞬間躍升為換匯熱搜關鍵字。

銀行人士指出，日本央行日前與我國會談時，並未就匯率進行實質討論，市場解讀為短期內官方不急著出手干預，強化了「日圓偏弱格局續航」的預期。若日本在12月或明年初小幅升息，可能才是日圓反轉的關鍵時點，對於準備赴日旅遊的民眾來說，目前確實相對划算。

除了匯率加持，中國大陸遊客減少意外讓台灣旅客「撿到便宜」。近期中日關係急凍，北京當局公開呼籲民眾「暫勿前往日本」，日本多家飯店與旅行社陸續接獲大量退訂通知。部分業者證實，11、12月團客幾乎全數取消，單一飯店累計取消人數接近千人，讓原已處在淡旺季交界的住宿壓力倍增。

旅遊業者觀察，陸客團多採「一條龍」行程，使用中國平台預訂、搭配在日中資旅行社與巴士公司，雖然北京施壓對日本在地旅遊服務業衝擊有限，但是對大型飯店與團客型住宿點仍造成空房憂慮，各大訂房平台陸續釋出降價訊號。

據瞭解，目前正值日本雪季開跑前夕，加上陸客縮減因素，使短期房價大致下修約2至3成，尤其是過去一房難求的連鎖品牌與熱門地點，也開始祭出促銷價，等於日圓匯率與飯店價格同時處於「雙低檔」。台灣民眾只要願意多花時間比價，從機票、住宿到交通套票，都有機會找到比往年更實惠的組合。

在國人一窩蜂搶著用便宜匯率換日圓、搶訂優惠房價之際，國內銀行也積極「進軍東瀛」，把握這波日本經濟轉強與台日交流熱。金管會近日核准聯邦銀行向日本主管機關申設東京分行，為今年第3家獲准赴日拓點的本國銀行。

再從放款數據來看，金管會統計，截至9月底國銀對日本放款餘額飆上6,173億元，今年前3季新增放款就有581億元，年增額更高達648億元，成為本國銀行海外據點中成長最快的成熟市場。

