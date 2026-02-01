日圓跌跌不休！高市早苗稱「出口大利多」

▲日本首相高市早苗1月31日時在選舉造勢場合公開表示，日圓疲軟未必是壞事，並強調這對出口產業是「重大機會」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日圓近日走勢震盪，不過日本首相高市早苗1月31日時在選舉造勢場合公開表示，日圓疲軟未必是壞事，並強調這對出口產業是「重大機會」。不過高市早苗的說法與日本財務省近期頻頻釋出可能進場干預、力挺日圓來緩解通膨的強硬立場形成明顯對比。

根據路透社報導，高市早苗在為下週末登場的眾議院選舉進行競選演說時表示：「現在人們都在說日圓疲軟很糟糕，但對出口產業來說，這是一個重大的機會。」她進一步指出，無論是食品銷售還是汽車產業，儘管面臨美國的關稅壓力，日圓貶值仍起到了緩衝作用，「這對我們幫助極大。」

報導指出，高市早苗並未明確表態態究竟強勢或弱勢日圓較符合日本利益，但她表達了希望透過擴大國內投資，建立一個能承受匯率波動的經濟結構，降低對匯率升貶的依賴。

政府內部意見分歧

不過高市早苗的言論與財務大臣片山皋月近期態度形成強烈對比。隨著日圓匯率貶至18個月以來的新低，片山皋月多次威脅要採取行動，因為日圓貶值助長了通膨，迫使央行發出進一步升息的訊號。

日圓近期曾三度急升，尤其是在有報導指出，紐約聯準銀行加入日本當局行列，向銀行詢問若買進日圓可取得的匯率水準後，這類動作往往被視為可能準備干預匯市的訊號。

投資者擔憂財政壓力

日圓的長期走低，加上近期日本國債殖利率飆升至歷史新高，反映出投資者對日本緊繃的財政狀況深感憂慮。

高市早苗正尋求在2月8日舉行的臨時選舉中獲得選民授權，推動其重振通膨、刺激經濟的政策目標。

