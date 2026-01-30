日圓還會再貶嗎？銀行點出最佳換匯時機

▲日本政局動盪！日圓能否扭轉貶勢，國泰世華銀行認為有2大關鍵，並點出日幣換匯良機。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 在日本政局動盪之下，日圓兌美元一度快貶到160，但在日本政府多次口頭干預，加上美元指數轉弱，日圓一度回升至152，目前在153.8附近。至於日本2月大選結果是否影響日圓走勢？日圓是否能扭轉偏弱格局、重啟升息？銀行認為，日本財政議題紛擾猶存， 要看市場對於日本財政前景的信心何時恢復及美元利率動向，可能延續高檔區間波動走勢，預估價位在150至160。至於新台幣兌日圓方面，若政府干預的提振效果減弱，或財政擔憂疑慮再起，導致日圓止升回貶，再度逼近5元關卡，可視為換匯良機。



國泰世華銀行分析，日本首相高市早苗上任後，日圓與美日利差的相關性明顯減弱，但與日債利率的相關性提高，反映市場對高市採取擴張性財政政策，恐令日本財政負擔加劇，進而增發公債籌資並衝擊債市。如此預期之下，日本壽險業者等法人資金減碼日債，且資金向海外流出，導致日圓偏弱，持續徘徊在160關口下方。

影響所及，日本財務省已多次採取口頭干預，高市首相更於近期稱「將採取一切必要措施，來應對投機性和高度異常的市場波動」，政府實際進場干預匯市的可能性升溫，帶動日圓兌美元短線反彈，一度來到152，目前在153.8附近震盪。

至於日圓還會再貶嗎？國泰世華銀行認為，即便日本政府再次進場干預匯市，預料日圓仍難扭轉偏弱格局，也難重演2024年7月政府干預後的強升走勢，主因潛在空單回補力道有限，當時日圓得以強升，政府干預匯市後BOJ意外升息、美債殖利率大幅下滑，加以期貨大量空單回補, 均是日圓升勢的重要推手。

不過，國泰世華銀行指出，當前日圓期貨淨空單4.5萬口，遠低於當時干預前的18.4萬口，加上日本央行元月會議重新釋出觀望立場，美國聯準會短期內亦傾向利率按兵不動，也讓美債中長天期利率徘徊高檔, 各項因素也意味著干預後日圓難以複製前次漲勢，研判僅為短線反彈。

對於日圓之後能否扭轉偏弱格局、重啟升勢？國泰世華銀行分析，關鍵在於市場對於財政前景的信心何時恢復，還有美利率動向。日本首相憑藉高民調支持，宣布解散眾議院、提前大選。自民黨預料重獲國會過半席次，高市政府的擴張性財政政策推行阻力將因此降低。市場對於財政前景的擔憂恐難於短期內消退，意味著日債空頭趨勢進而引發的資金外流仍將延續，日圓匯價則不改150以上高檔震盪的格局。

國泰世華銀行認為，未來可觀察財政支出力道是否下調，還有政府發債計畫是否做出調整，如減發長天期券種，而這些政策將有助緩和債市空頭壓力，而資金外流布局、打壓日圓匯價的狀況將可望隨之改善。

另外，美國聯準會在去年12月降息後改採觀望立場，以致美元中長天期公債利率不降反升，呈現高檔波動情勢。後續隨新任聯準會主席人選揭曉、5月正式上任，市場對於今年加大降息力道的預期可能隨之升溫，屆時將有助引導美元利率回降，形成日圓止貶回升的助力。

整體而言，國泰世華銀行認為，即便有政府干預的預期提振，但在上述情勢改善與明朗前，日圓可能延續高檔區間波動走勢，預估價位在150-160，未來若欲升破150關卡，則有待美元利率再度走降，亦或日債空頭趨緩、資金回流布局。

在新台幣兌日圓換匯部分，雖然日圓短線反彈令新台幣兌日圓跌破5，但國泰世華銀行指出，後續若政府干預的提振效果減弱，或財政擔憂疑慮再起，導致日圓止升回貶，再度逼近5元關卡，可視為換匯良機。

