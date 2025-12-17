日圓難再甜甜價了？謝金河解讀升息「東京血洗華爾街」：升破一數字衝擊股市

年關大小節慶將至，冬季赴日賞雪向來是許多台灣人的首選，日前持續維持「甜甜價」的日圓匯率是一大關注焦點。但對此，財信傳媒董事長謝金河今（17）日一早在臉書以「新型態的另一種恐攻！」為題揭露，近日，中國網路頻道大量放送日本升息、金融市場崩潰，「日本血洗華爾街」的恐怖訴求，配合近期的全球股市回檔，似乎有人故意加大恐慌的力道，是繼中國制栽日本後，另一種「文攻」；他也提到，日幣一旦升破150，對全球股市會帶來立竿見影的影響。

針對傳言開始的背景，謝金河回顧，日本久未露面的經濟專家郎咸平預告日圓加息下，恐迎來金融風暴，而後網路出現許多恐懼訴求，包含日本驚天大變局、20兆資本套利大逃殺、失控的東京血洗華爾街、日本央行瘋了，背後有驚天大陰謀等；更有人說日本加息，全球崩塌。他提到，中共才規定「不得有看衰中國經濟」的言論，此次口徑一致，預告日銀升息全球金融市場崩潰。但他強調，事實上，日本歷經失落30年的調整，泡沫已經抖乾淨。

日本零利率時代告終 謝金河：日幣升破150將衝擊股市

謝金河分析，1991年，日本2年期公債殖利率從6.981%跌下來、1993年跌到1%以下，經過35年重新回到1%以上，是日本貨幣正常化的重要起點。泡沫經濟時代，日本10年債殖利率有段時間在負值，30年債最低到0.127%、2年債殖利率最低跌到0.306%，長期低利率也成為全球利差交易的核心，借日圓投資成為顯學，也讓「渡邊太太」成為熱門話題。時至2024年7月，日本宣布結束零利率，首次升息給世界帶來很大撞擊，日經指數去年8月5日重挫4451.28，跌幅12.4%，這是利差交易資本移動的巨大效應，預告「借幾乎不用利息日圓」時代即將告一段落。

謝金河續指，到今年1月底日銀第二次升息，利率到0.5%，股市未受影響，此次升到0.75%提前預告，就是為了減少市場衝擊。他分析，日銀升息可能是長期效應，隨著結束通縮，明年可能把核心利率升到1.5%左右。對比美國總統川普（Donald Trump）極力降息，日本卻在升息，經濟正常化後走進通膨的世界，經濟將會更有力，資本移動要看日圓，一旦日幣升破150，將會對全球股市帶來一定的影響。文末，謝金河總結，如今的日本已把通縮的棒子交到中國手上，日本10年、30年公債殖利率都比中國高，中國百米奔馳30年後，最需要鞏固與整頓，「戰狼必須少一點才能安渡危機！」

