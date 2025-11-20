日圓驚見0.2019！ 換1萬台幣「能多吃3碗拉麵」





台銀牌告匯價日圓匯率周四（20）日見到0.2019、為今年7月18日以來最低點，讓哈日族嗨翻，等於1元可換4.95日圓，若以1萬元新台幣兌換日圓，可多吃3～5碗拉麵。對此，​路透社資深財經記者指出，日圓急速貶值，使投資人開始懷疑「日圓這個長年被視為市場避風港的角色，是否已經不再可靠？」

日圓匯率見到0.2019，若以1萬元新台幣兌換日圓，可兌換約4萬9500日圓，相比前幾個月日圓多在0.215～0.22區間，1萬元大約只能換4萬5000多～4萬6000多日圓，如今等於一次多拿了3000～4000多日圓。以日本一般拉麵每碗約800～1000日圓估算，這波匯率差距，等於至少多吃3～5碗拉麵。

根據《路透社》資深財經記者麥吉弗（Jamie McGeever）指出，全球股市拋售潮導致各類資產價格波動，避險貨幣日圓本應大幅上漲。然而，日圓卻逆勢暴跌，使其長期以來作為動盪投資者避險天堂的地位受到質疑。

麥吉弗指出，高市早苗政府推動大規模財政擴張，被外界視為日圓走弱主因之一。自民黨議員聯盟提出 25兆日圓補正預算案，遠高於前年度，市場憂心財政惡化並削弱日圓信心；高市又多次暗示不希望日銀升息，使資金環境持續寬鬆。他引述標準渣打G10外匯主管英格蘭德（Stephen Englander）指出，日圓名目與實質利率皆偏低，短期難以扭轉，日圓因此更難重回「安全貨幣」地位。

日圓續貶也反映國際市場對日本財政與貨幣政策的疑慮，外界觀察若短期內日銀維持寬鬆、高市政權持續推大規模財政支出，日圓可能仍將在低檔震盪。對旅客而言則是利多，年底旺季恐掀另一波「換匯潮」。

