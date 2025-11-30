日團台北開唱！主唱口音超台 突喊「聽你在叭噗、超ㄅㄧㄤˋ」全場嗨翻
記者王培驊／台北報導
日本超人氣搖滾樂團 Saucy Dog 於昨（29）日晚間，在 Zepp New Taipei 舉辦了他們首次在台北的專場演唱會「Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI」。主唱石原慎也以他獨特溫暖又滲著心碎感嗓音，搭配Saucy Dog熱血狂放的樂團能量，將現場氣氛推向最高潮，讓今晚所有觀眾都沉浸在音樂的感動中。
演唱會一開場，Saucy Dog 便以經典歌曲《結》拉開序幕，強勁的鼓點與充滿情感的歌詞瞬間點燃了現場的熱情。緊接著，《現在を生きるのだ。》、《BLUE》連發，展現了樂團強大的現場爆發力，讓台下歌迷跟著節奏揮舞雙手。Saucy Dog在開場也向歌迷大喊：「我們來晚了！我們是Saucy Dog！」
當經典爆紅曲《シンデレラボーイ》的前奏一下，全場立刻爆發出震耳欲聾的尖叫聲！這首經典代表作品，全場不少歌迷跟著大合唱，將演唱會氣氛推上第一個高點。Saucy Dog 在Talking當中展現了不少練習的中文及台語。主唱石原慎也不停以「水啦！」、「超ㄅㄧㄤˋ」、「一起High吧！」跟台下歌迷互動。以中文問大家：「你們喜歡我嗎？」時，台下熱烈的回應「喜歡！」主唱石原慎也也幽默的回應大家：「聽你在叭噗。」但馬上又向歌迷說：「我也喜歡你們！」引起全場歌迷尖叫。
Saucy Dog也不斷不斷表示：「可以在台北舉辦專場演唱會實在很開心！我們很喜歡台灣，很喜歡台灣的美食。謝謝大家一直以來的支持，今天實在是很開心。」演唱會尾聲，Saucy Dog希望全場歌迷都能一起大聲唱歌，全場歌迷也隨著台上的演出互相呼應，場面熱烈又溫馨。
安可時Saucy Dog表示：「下次再來！請大家向朋友多多宣傳Saucy Dog。」安可曲《いつか》全場大合唱，為這場台北專場畫下了最完美的句點。Saucy Dog下台前向全場歌迷深深鞠躬表達謝意外，也再次向歌迷大喊：「下一次再來！」
