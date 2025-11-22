日團台、港、中演出喊卡！粉猜：受中日關係波及

娛樂中心／尤乃妍報導

日本國民流行雙人天團YUZU（柚子／ゆず），原訂12月在香港、上海、台北三地展開亞洲新巡演「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」，在近日突宣布三場皆取消。消息聲明中提及是因「不可抗力因素」，但是不難猜測是跟近期中日政治角力有關，讓歌迷粉絲紛紛感到惋惜。









中日關係急凍惹的禍？日天團「港、中演出全取消」就連台灣也躺槍！

日本國民流行雙人天團YUZU今（22）日突宣布取消演場會，包括台灣、上海、香港三場。（圖／擷取自Instagram@kham_tw)

日本國民流行雙人天團YUZU（柚子／ゆず），憑藉出道第一張單曲《夏色》累積許多亞洲粉絲，今年再次宣布來台獻唱，讓歌迷興奮不已，沒想到計畫趕不上變化，就在近日YUZU宣布取消原訂12月在香港、上海、台北三地亞洲新巡演。官方發布的聲明中解釋，「因不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次。造成不便，尚祈見諒」，遭猜測是受到中日政治角力的波及，不過由於公告太突然，也讓許多粉絲心碎傻眼。

YUZU上一次舉辦亞洲巡演已是六年前，宣布取消讓許多歌迷感到不捨。（圖／擷取自Instagram@yuzu_official_int)

演唱會取消消息一出後，有粉絲表示「YUZU演唱會取消打開第一槍後面還會怎麼樣都不好說，且看且珍惜」、「為什麼台北也被取消？」、「齊頭式平等？」推測應該是中日關係導致，沒想到不只波及旅遊業，甚至娛樂行業也受影響。距離上次YUZU造訪台北已6年，這次被視為重要回歸場，此消息對台灣歌迷實在是一記重重打擊。

