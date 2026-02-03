日團「wapiti」4月首巡台 主唱點名吃水餃

「wapiti」由工藤健介（左起）、織田龍紀、吉村瑠莉、HARMAN組成。雅慕斯娛樂提供



日本新生代樂團「wapiti」4月18日將首次來台在Corner House舉行「新綠」巡演，成員們除期待與歌迷相見，也想嚐遍台灣美食，口袋名單除常見的台灣茶、小籠包外，主唱織田龍紀最想吃的竟然是「水餃」！

「wapiti」有別於一般樂團的音樂類型，由主唱織田龍紀、鼓手工藤健介、鋼琴手吉村瑠莉和小提琴手HARMAN組成，所推出的全部作品於日本串流平台的總播放次數已突破2000萬次，備受矚目。

新曲〈春になれば 等到春天來臨〉描寫「只要到了春天就能再次向前邁進」的心境，織田龍紀希望這首歌能陪伴正在整理過去、同時準備向前走的人，透過旋律與歌聲，溫和呈現情感的轉換。

「新綠」巡演從春天展開，除將走訪東京、名古屋、大阪外，也將造訪台北，全座席票價為2000元，門票已在遠大售票系統熱賣中。

