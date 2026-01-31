日團King&Prince登紅白 永瀬廉讚台灣粉絲熱情

（中央社記者王心妤台北31日電）日本男團King & Prince將在「超級巨星紅白藝能大賞」演出，今天出席記者會。成員髙橋海人透露，昨天已逛夜市；去年來台辦見面會的永瀬廉，則稱讚台灣粉絲熱情讓他大開眼界。

King & Prince去年以在日本預錄的方式，參與「超級巨星紅白藝能大賞」，這次來到台灣實體錄影，相當興奮。

永瀬廉去年曾來台辦見面會，對台灣粉絲的熱情印象深刻，「日本粉絲也很熱情，但台灣粉絲讓我大開眼界，舉手投足、小動作都會引起尖叫，我有把這個開心的經驗跟海人分享。」

髙橋海人說，這次是第一次來台灣，有點像是觀光的感覺，對美食、街景都感到很新鮮，昨天在台北小巨蛋彩排時，就已經想像觀眾進場的模樣。另外，他也利用空檔去逛了夜市，大讚地瓜球很好吃。

對於接下來的巡迴演唱會是否來台，永瀬廉表示，非常期待，也知道台灣有很多支持他們的粉絲，很希望趕快來跟大家見面。（編輯：吳素柔）1150131