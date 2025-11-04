社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

日本台灣交流協會，前陣子才發文公告，提醒日本旅客，來台旅遊要小心小偷。沒想到這個月初，一名從日本來的舞者，入住在台北信義區的無人旅店，參加完活動，回到房間，發現大部分的財物都不翼而飛！警方鎖定嫌犯，疑似是旅館非法雇用的兩名外籍移工。

動漫愛好者，隨著音樂擺動，看起來相當盡興，影片中，站在最前面，穿著黑色外套的男子，是來自日本，在社群擁有上萬名粉絲的舞者，他參加完活動，回到飯店，卻發現房間內，大部分的物品都被偷走。

民視記者 馬聖傑：「這名日本人入住的旅店就位在台北市的信義區，他抱怨，他放在房內的整咖行李箱不翼而飛讓他相當傻眼，忍不住發文抱怨。」





日在台協會才公布旅客防宵小 日舞者來台行李房內不翼而飛。（圖／民視新聞）





還原整個事發經過，這名日本舞者11/1入住旅店，演出結束後回到房間，聲稱部分名牌肩背包、首飾還有衣物等不翼而飛！整間房間彷彿就像剛check-in一樣乾淨整齊！他向旅館人員反應後，對方表示沒有安排人員打掃房間，這讓日本舞者更確信物品遭竊！直到隔天中午，雖然有找回部分物品，但其他昂貴的物品仍不知去向！財損三萬多元，業者製作筆錄後，出面喊冤。

旅館業者：「絕對沒有任何偷竊的問題。」





日在台協會才公布旅客防宵小 日舞者來台行李房內不翼而飛。（圖／民視新聞）





三張犁派出所所長 陳右霖：「本分局雖未受理報案仍主動介入偵辦，有關飯店業者疑似非法聘用外籍移工等情，訊後將函報相關單位查處，本分局正積極調閱周邊監視器，持續追查相關涉案人員到案。」

警方現在鎖定嫌犯，確認就是旅館，非法聘僱來打工的一男一女外籍清潔人員。業者表示，清潔人員誤以為日本舞者要退房，才會清理房間，不小心把一些物品清掉！只是來台觀光的日本人，接連在觀光熱點遭竊，現在又有日本人住在旅館，遭遇竊案！相關單位繃緊神經持續釐清案情經過。

