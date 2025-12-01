日在與那國島布03式導彈與反艦導彈 中怒批：妄想介入台海 將付慘痛代價
[Newtalk新聞]
《央視軍事》報導，日本防衛大臣小泉進次郎近日視察琉球群島多處自衛隊基地，確認在與那國島部署 03 式中程地空導彈的計畫正快速推進。與那國島距離台灣僅約 110 公里，日本已在島上設置雷達監控站與電子戰部隊，並逐步強化西南方向的前沿兵力部署。
03 式防空導彈搭配旋轉式有源相控陣雷達，可同時追蹤 100 個目標並攻擊其中 12 個，射程約 50 公里，後續研製的 03 改導彈射程可能提升至 100 公里，具雙向數據鏈與網路化作戰能力。軍事專家指出，日本以名義為防空的武器掩飾其進攻性目的，企圖完成介入台海的第一步，甚至未來不排除大型直升機、「魚鷹」機，甚至 F-35B 在島上部署，使與那國島成為「不沉沒的航母」。中方對此反應強烈，國防部發言人蔣斌批評日本「妄想軍事介入台海」，重蹈軍國主義覆轍，警告若「越雷池半步」將付出慘痛代價。
同時，《中國青年報》指出，日本計畫自明年起採購新型岸基反登陸導彈，並可能優先部署至西南部島嶼。最新預算文件列明 11 台「改進型多用途導彈發射器」，射程與接戰能力提升，可由機動雷達與指揮系統支援下快速連續攻擊高速目標，包括登陸艇、氣墊船與兩棲戰車。日本亦將增購無人機、無人艇與水下潛航器，構建「多層次區域拒止能力」。美國海軍學會新聞網稱，日本的沿岸防衛資源正從冷戰時期的北部移向「西南島鏈」，與石垣島已部署的 12 式反艦導彈、與那國島預定部署的 03 式防空導彈相互連動，必要時將由九州的兩棲與火力支援部隊增援。
在日本強化西南島鏈部署之際，《兵器世界觀》引述外媒消息稱，中國民企凌空天行科技宣布自主研發的「馭空戟-1000」高超音速導彈已進入量產。宣傳片顯示，其射程達 1300 公里，可從中國東北覆蓋日本東京都市圈，飛行速度達 7 馬赫，採「火箭助推＋滑翔變軌」設計，末端機動軌跡高度不可預測，難以被現有反導系統攔截。該導彈集裝箱化設計可隱蔽搭載於民用船舶與車輛，使未來戰場介於軍民之間的界線更模糊，具備「隱匿化」「低成本」「可飽和攻擊」等戰術特性。其成本據稱較同類產品低 90 %，被視為中國軍民融合體系下的戰術武器突破。
日本在西南島鏈部署射程僅 70 公里、攔截高度上限約 10 公里的 03 式防空系統，是否能有效應對最高達 7 馬赫的高超音速武器。上述導彈量產消息，恰逢日本加速完成台海周邊的多類型導彈網，使東亞軍事平衡再度引發討論。
國防部發言人蔣斌 11 月 27 日在例行記者會罕見以強硬語氣表示，日本必須「立即停止修憲擴軍」，明確劃出中日安全議題的紅線。與過去僅強調「敦促反省歷史」「反對以中國為藉口擴軍」的原則性回應不同，中方此番措辭被視為對日本戰略轉向的全面升級。日本近年向美返銷「愛國者」導彈、討論修改「無核三原則」、大幅提高國防預算並加速研發進攻性武器，加上高市早苗公然發表涉台言論，被北京視為將台海納入軍事預案、對中國主權的直接挑釁。
中國國防部指控，日本尚未對二戰侵略歷史作出真正反省，卻推動修憲擴軍、試圖插手台海，屬危險的歷史倒退。蔣斌強調，台灣問題純屬中國內政，任何外部勢力干涉都將遭到堅決反制，日本若膽敢以台海作為突破口推動軍事野心，「必將付出慘痛代價」。
