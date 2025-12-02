日在與那國島部署飛彈 郭正亮：陸可製造「亞洲版古巴危機」

日防衛大臣小泉進次郎宣布在與那國島部署地對空導彈系統。圖為愛國者飛彈系統。（美聯社、hutterstock／達志）

中國大陸不滿日相高市早苗的「台灣有事」論，國際學者高志凱建議，應以「琉球地位未定論」反制日本，支持琉球成為獨立主權國家。前立委郭正亮指出，琉球連行政管轄權都是美日私相授受，還未經琉球政府同意裝設飛彈，其實中方可製造類似古巴飛彈危機反制。

日本積極擴大軍事部署，防衛大臣小泉進次郎11月23日宣布，在琉球群島西隅的與那國島部署地對空導彈系統，現可能已設置完成。

郭正亮2日在《頭條開講》節目表示，因為美國佔領琉球，上面有美軍基地，所以中國大陸在討論琉球議題時，會考慮跟美國的關係會不會受到影響。這跟釣魚台不一樣，釣魚台完全就是主權爭議，說動作就動作了。

郭正亮提到，小泉進次郎說要把飛彈裝在與那國島，「你可以製造亞洲版的古巴危機，不讓他上去！」可是中國大陸沒有這樣做，所以飛彈還是被挪上去了，因為那是移動式的。照理講，如果連琉球的行政管轄權都是私相授受，本身是非法的，那更不要講主權了。

「你怎麼可以裝飛彈？」郭正亮直言，就法理來講，怎麼可以在琉球裝飛彈？有經過琉球自治政府的同意嗎？他們願意嗎？基本上沒有看到這樣的行政程序。其實琉球老百姓倒也不是在鬧獨立，只是不想要有軍事基地，因為認為他們會被戰火波及。

郭正亮提到，琉球在二戰的時候死了十萬人，比日軍（非琉球出身者）還多，所以琉球人希望和平過日子，倒也沒有那麼大的力量鬧獨立，大概有20幾趴的人想要獨立，但沒有被「喚起」，他們也知道搞不過美軍，不然美軍一天到晚在那邊，「治安事件」一大堆。

郭正亮指出，每年大概有一、兩百件強暴案！很嚴重，所以多年來都在抗議，要求美軍儘早離開，但美軍也只有「部分移動」。中國大陸也許可以在輿論上去挑戰琉球的法律地位，「可是日本人就裝沒聽到！」

