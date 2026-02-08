日在野陣營組藍白色「中道」慘敗！黨內怨遭高市早苗輾壓：根本滅黨。圖 / 中道YT

日本在本月8日舉行眾議院大選，日本首相高市早苗帶領自民黨聯盟的選情，比民調預期的更好，完全掌握3分之2國會席次。但反觀對手陣營「中道」，卻慘遭高市輾壓，黨內更直呼：「這已經不是慘敗，簡直是滅黨！」

「中道」是由立憲民主黨與公明黨聯手組成，在1月16日成立，識別標誌以藍色、白色為主。原本中道想以在野之姿，對抗高市的自民聯盟，但沒想到這次中道的選情卻是慘不忍睹，上次立憲民主黨的選情，還獲得172席，但這次就算與公明黨聯手，卻只能拿到十位數席次，無法破百。

立憲民主黨主席野田佳彥表示，結果雖然艱難，「但我們必須謙遜地接受」。至於是否會辭去中道共同代表，野田表示，待結果明朗後，再與黨內同志進行討論，並會考慮黨的未來，做出相應的回應。公明黨主席齊藤鐵夫則表示：「我已經下定決心，我們必須建立新的體制。」他承諾會負起敗選責任。

另據《富士新聞網》報導，從開票以來，中道競選總部就瀰漫著沉重的氣氛，再看到席次數字慘敗後，就有黨內幹部稱：「這已經不是慘敗了，根本是滅黨！」另外有候選人與其他幹部私下表示，這次中道的組合太倉促，備戰時間不夠，還有「我們無法戰勝高市的人氣」。另外也有黨內高階幹部表示，野田和齋藤都別無選擇，只能辭職為敗選負責。還有黨內人員悲觀認為，中道可能面臨「再分裂」的命運。



