日地震逾10萬人避難! 岩手海嘯一度浪高70釐米 青森核廢料池水溢出

日本福島第一核電站因青森縣地震暫停核汙水排海。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 根據日本氣象廳今 ( 9 ) 日淩晨發佈的修正資料，當地時間 8 日 23 時 15 分左右，青森縣東部海域發生 7.5 級地震，震源深度 54 公里。

地震大約持續了 20 幾秒。而在第一次地震發生後不久，當地時間 23 時 33 分，青森縣東部近海又發生了 5.6 級地震。

強震發生後，日本氣象廳對北海道、青森縣、岩手縣等地太平洋沿岸地區發佈「海嘯警報」，預計部分海域將出現最高 3 米海嘯，呼籲沿岸民眾高度警戒。9 日淩晨 2 時 45 分（台北時間 1 時 45 分），日本氣象廳將海嘯預警全部從「海嘯警報」下調為「海嘯注意」級別，清晨6時20分（台北時間 5 時 20 分），日本氣象廳宣佈解除全部海嘯預警。

日本青森縣地震震央地理位置圖。 圖 : 翻攝自央視新聞

截至 9 日淩晨 1 時 56 分，日本多地觀測到地震引發的海嘯，其中岩手縣久慈市的海嘯浪高達到 70 釐米，北海道、青森縣等地觀測到浪高在 10 釐米到 50 釐米之間的海嘯。

據日本原燃公司證實，8 日深夜日本青森縣近海發生強烈地震後，在位於青森縣六所村的核廢料處理廠，工作人員對乏燃料池進行檢查時發現，池子周圍的地面上「至少有超過 100 升的水」。據分析，「可能是由於地震晃動導致乏燃料池中的水溢出」。不過，據稱溢出的水「仍留在建築物內部，未對外部環境造成影響」。

日本原燃公司還稱，由於乏燃料池的水位「得以保持」，冷卻功能也維持正常，因此「不存在安全問題」。據稱截至目前，「尚未發現此次地震引發的其他異常」，設施周邊用於測量輻射劑量的監測儀器讀數也沒有發生變化。此前，日本方面曾報告稱，青森強震影響區域內未收到核電站異常報告。

日本福島核電廠。 圖：翻攝自推特帳號 @CGMeifangZhang

據東京電力公司消息，8 日深夜發生強震後，日本福島第一、第二核電站「暫未確認因地震出現異常」。福島第一核電站目前正在進行廢爐作業。

由於日本氣象廳對福島縣沿岸發佈了海嘯注意報，東京電力公司已指示作業人員從靠近海岸的現場撤離，並於當地時間 8 日 23 時 42 分暫停了福島第一核電站的核污染水排海。

日本氣象廳於 9 日淩晨 2 時發佈了「北海道·三陸沖後續地震注意資訊」——由於千島海溝和日本海溝沿線地區發生巨大地震的可能性比平時相對升高，日本內閣與氣象廳呼籲民眾根據政府和地方自治體的指示，採取防災措施

日本氣象廳在 9 日淩晨召開記者會，呼籲當地民眾警惕未來一周左右的時間內可能再次發生類似震級的地震。日本氣象廳還表示，存在發生更強地震的風險。

