日均13hrs！陸25歲上班族疑過勞死 冷血公司火速設「離職」

大陸一名25歲男子在江蘇一家醫療器材科技公司上班，日前被人發現倒在租屋處，送醫後不治。家屬怒控近4個月來，男子每天工時都在13個小時，質疑是「過勞死」，令人心寒的是，男子去世僅2小時後就被公司設為「離職」狀態。

小樂因 外傷性腦部損傷不治，家屬質疑與過勞有關。（圖／翻攝華商報）

據《羊城晚報》、《華商報》等陸媒報導，老家在陝西韓城的小樂，2024年4月18日與無錫時代天使醫療器材科技有限公司簽署《普通高等學校畢業生就業協議書》，成為該公司口腔醫療設計部員工。今年7月，因表現優異升職為高級技工。

10月30日下午4時許，小樂在上班期間嚴重上吐下瀉，一度向組長反映自己身體不舒服，想分出手上工作，但未受到重視，一直堅持到當晚11時許下班才離開。隔天下午小樂沒按時上班也沒請假，主管派人到宿舍查看，發現小樂已昏迷不醒。

雖經醫院盡力搶救，但小樂仍因外傷性腦部損傷於一週後不治身亡。家屬梳理小樂出事前的工作狀態，發現他近4個月每天的平均工作時間都在13小時左右，最高可達14.8小時。

小樂去世僅2小時即被公司火速設「離職」。（圖／翻攝華商報）

小樂姊姊孫女士向記者控訴，弟弟生前多次吐露「累到流鼻血、嘴裡滲血」，懷疑過勞與病情遭忽視導致悲劇，但公司堅稱小樂「自行摔傷」，未同意認定工傷，更冷血的是，11月8日上午10時50分小樂去世，僅僅2小時後就發現小樂已被部門單位設定為離職狀態。

據悉，大陸警方初步推斷小樂確有外力傷痕，已排除上下班途中或出租屋內受傷，但致傷原因仍未查明。目前，孫家已經向當地警方申請刑事立案，同時到惠山區人民法院提起民事賠償訴訟，相關程序正在進行中。

