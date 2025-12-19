日城鄉少子高齡化 AI機器精準代勞蔬果採收

日本城鄉人口少子高齡化的問題相當嚴重，農作面不少蔬果採收、也已經開始嘗試機器代勞。

日本最大規模的農業博覽會，日前在千葉幕張登場。今年展會聚焦智慧辨識與人力分擔，從簡易操作、可進行蔬果測重與分類的小型設備，到能承重四十公斤肥料、即使面對超過半公尺高低落差仍可穩定作業的大型農機，全面展現農業現場的科技轉型。有日本農民受訪時表示，家中農作長期仰賴人工，小規模農戶往往難以負擔高階設備，如今可實際應用的科技門檻降低，讓人感到相當欣慰。

廣告 廣告

NHK 報導指出，AI 科技之所以快速導入農業，核心原因正是為了補足長期短缺的人力。學者分析，日本農村許多工作必須在高溫下進行，像是割草、搬運與採收，多半由高齡農民負責，屬於極度耗體力的工作型態，即使想雇工也難以找到人力，在此情況下，若要持續農作，只能仰賴機器與自動化系統支撐。

少子高齡化問題，也正衝擊日本各地農村。以盛產青椒聞名的岩手縣為例，當地菜農人數十年間已減少四成。岩手菜農坦言，採收時需要頻繁上下移動，不僅耗時，也對體力造成極大負擔。

近年日本夏季屢屢出現猛暑高溫，農民往往難以在烈日下長時間工作，只能被迫停工。在地方農會協助下，部分農收作業已逐步交由機器代勞。智慧農業機器人可長時間運作，透過 AI 鏡頭辨識蔬果大小與顏色，自行判斷是否達到採收標準，作業時間與產量數據，也能透過手機即時掌握。

岩手農會人員指出，若能將機器視為勞動力的一環，實際量化工作成果並投入使用，對於人力成本不斷上升、又難以招工的農村而言，將成為農作能否延續的關鍵助力，甚至在其他農務環節，也可能發揮更大效益。

除了東北地區，四國高知縣也出現新突破。當地大學研發出行動靈活的 AI 四足機器，即使載運十公斤、裝滿果實的籃子，仍能在山坡地形中穩定行走。這款四足機器具備環境感測能力，能在複雜地形中保持平衡，同時支援目標追蹤與語音互動，可依指令完成指定任務。高知果農期待，這類 AI 四足機器未來能逐步減輕農民的體力負擔，無論是採收或搬運，都能提供更有效率的協助。

專家指出，目前 AI 四足機器仍處於實驗階段，製造成本與未來量產價格偏高，仍有待克服，但仍期盼未來能結合地方政府政策支持，在農業實作層面提供更多資源，協助農民度過人力短缺的長期挑戰。

更多 TVBS 報導

和泰車暫停交易原因曝！宣布砸百億進軍日本「賣HINO卡車」

直升機連2天被「雷射照射」 日本自衛隊：威脅飛行安全

校園變電動車零件展示場 日掀EV技術研究熱

捷星日本航空高雄飛成田今首航 長榮航空聖誕優惠最低73折

