日執政聯盟拚國會選舉改革 1年內無共識就砍10％眾院席次

自民黨總裁高市早苗（右）與日本維新會黨魁吉村洋文（左）10月20日在國會簽訂正式協議書，組成聯合政府。路透社



自民黨與日本維新會組成執政聯盟後，繼對首相、閣員津貼動刀後，兩黨黨魁今日（12/1）舉行會談，雙方確認若未能在一年內，針對縮減眾議員人數達成選舉制度改革共識的話，將採取縮減眾議院小選區與比例代表席次合計約10%的措施。

日本首相、自民黨總裁高市早苗與日本維新會代表吉村洋文，今日在首相官邸舉行會談。這是高市內閣成立以來首次舉行政府與執政黨的聯絡會議，自民黨幹事長鈴木俊一、代理幹事長萩生田光一，以及維新會共同代表藤田文武等人共同出席。

廣告 廣告

鈴木俊一會後向媒體表示，雙方確認，若未能就縮減眾議員席次達成選舉制度改革共識，將採取縮減眾議院小選區與比例代表席位合計10%的措施，以確保實效性。雙方亦確認，將於本屆國會提出縮減議員席次的法案。

萩生田光一則在記者會中表明，縮減規模將以小選區25席、比例代表20席為基礎推進法案制定。自維兩黨已將此決議帶回黨內研議，要在一年內得出結論。

日本放送協會（NHK）指出，在兩黨過往協商中，日本維新會曾主張縮減比例代表制50席，但自民黨以「僅砍比例代表制將破壞選舉制度平衡」等理由持謹慎態度。與此同時，在野黨也提出，需同時縮減小選區與比例代表制席次的意見。

自民黨今年10月與在關西地區起家的日本維新會達成12點協議後，採取「閣外協力」的模式組成聯合政府，讓高市早苗順利在同月舉行的首相指名選舉中勝出。然而，兩黨在政策構想上並非完全合拍，身兼大阪府知事的吉村洋文就主張，縮減國會議員總席次10%是加入聯合政府的「絕對條件」。

為達成兩黨聯合執政的協議，高市內閣上月11日決定，停止向包含首相在內的閣員發放超出國會議員年俸額度的津貼，獲得執政夥伴共同代表藤田文武的歡迎。但在野的國民民主黨代表玉木雄一郎批評稱，政府應致力推動大幅提升民眾薪資的經濟增長戰略，而非「上演充滿通縮思維的減薪競賽。」

更多太報報導

【一文看懂】高市改革自砍首相、閣員津貼為哪樁？ 日學者不埋單原因曝

切身改革！高市自砍首相、閣員津貼 日公務員睽違34年調薪逾3%

日本將迎女首相！石破內閣總辭 高市早苗有望首輪投票勝出