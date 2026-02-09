日埼玉縣議會拜會南市議會 盼深化台日交流





日本埼玉縣議會「日台友好議員聯盟」會長鈴木正人9日率團拜會臺南市議會，由林志展副議長代表接待。雙方互動熱絡，交流氣氛融洽。

林志展副議長表示，地方議會是民主最貼近人民的力量，也是深化國際交流的重要橋梁，感謝埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期支持台日友好、積極推動議會外交，期待透過今天的交流，雙方能分享城市治理經驗、深化合作，讓台日友誼持續向前。

鈴木正人會長指出，他高度認同地方議會間交流的重要性，並期盼埼玉縣議會與臺灣、臺南之間的往來能更加密切，也希望藉由此次拜會，進一步強化台日下一世代的交流。

更多新聞推薦

● 李貞秀中配身分任立委爭議 韓國瑜稱保障問政是天職 內政部：未收到佐證資料回覆