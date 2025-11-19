日堅定：不道歉、不撤回！美幫腔嗆薛劍：沒資格任公職

前美國印太安全事務助理部長薛瑞福。（圖／中央社提供）





日本與中國外交官的會談不歡而散。中方直言對會談過程相當不滿；日本的態度也很堅定，堅持不道歉、不撤回，首相的挺台言論，美國前印太國防官員薛瑞福則在國會表態力挺高市，批評薛劍的斬首說法，根本沒資格擔任公職。

記者vs.中國談判代表劉勁松：「當然不滿意。」中國談判代表劉勁松，離場時板著一張臉。

記者：「你們有聊了些什麼。」日方代表金井正彰也是臉色鐵青，全程不發一語雙方不歡而散。

中國外交部發言人毛寧：「中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係的政治基礎。」

日本官房長官木原稔：「高市首相在國會的回應並沒有改變現有政府立場，台海和平與穩定對我國國安至關重要。」不管中國怎麼威嚇，日本就是維持一貫立場，中日緊張對峙也引起美國國會重視。

前美國印太安全事務助理部長薛瑞福：「特別是在安倍晉三最近才遭遇政治暗殺，甚至有人威脅，首相生命安全的情況下，這是令人感到憤慨的，日本政府完全有能力，自行決定如何應對這種情況，無需任何人給予建議，但在我看來是可以完全取消，他（薛劍）的公職資格。」前印太國防官員薛瑞福在國會表態力挺高市，批評薛劍的發言根本沒資格擔任公職。

日本經濟安保擔當大臣小野田紀美：「對於一個『不順其意，就採取經濟脅迫的國家』，帶來的風險不僅限於供應鏈，對觀光也同樣構成風險。」

日本經濟安保大臣小野田示警，日本應想辦法脫離對中國的依賴，想辦法如何降低風險，同時維持經濟運作，執政聯盟維新會黨魁吉村洋文也力挺高市，趁此機會經濟轉型才是長久之道，日本不道歉不撤回發言，硬起來對抗中國。

