「日壽司店」開幕排超久！小粉紅1句話網叫好

近日，日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係緊張。中國政府也隨即祭出一系列施壓政策以表不滿。不過，日本知名連鎖迴轉壽司品牌在上海的兩家分店於昨（6）日盛大開幕，吸引大批民眾前往排隊，候位時間更長達 14小時，顯見該品牌在中國的人氣並未受到政治局勢影響。





日本知名迴轉壽司店昨（6）日於上海的兩間分店盛大開幕，湧入大批顧客，等待時間甚至長達14小時。（圖／翻攝自小紅書 ＠勵志做一名外賣員）

據外媒報導，日本知名迴轉壽司連鎖店在過去4年間已陸續於廣州、北京、蘇州等地開設多家分店，而這次則是首次進軍上海。新店在開幕前便在社群平台上引發高度討論。目前該品牌在中國大陸已有71家分店，即便日中關係緊張，仍不影響民眾對壽司料理的熱愛。昨（6）日上海店一開幕，便湧入大批顧客，開店時約有700組客人排隊，等待時間甚至長達14小時，盛況驚人。

該壽司店在上海分店的開幕排隊盛況，也顯見該品牌在中國的人氣並未受到政治局勢影響。（圖／翻攝自小紅書 ＠勵志做一名外賣員）

一名前往上海該壽司店用餐的女大學生表示：「之前去日本旅行時吃過，這次上海店開幕特地來看看。」至於近期中日關係是否會影響消費選擇，她則表示自己對政治情勢並沒有特別的關心。該壽司品牌目前將海外事業擴張視為主要發展目標之一，未來將以中華圈及其他亞洲地區為重心，持續推動開店計畫。





